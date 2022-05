I libri sono stati grandi compagni durante i giorni più difficili della pandemia ma non solo. Tanti amano rifugiarsi tra le parole di un libro per sfuggire alle difficoltà della realtà. Non sempre è la soluzione ma, in alcuni casi, potrebbe dare una sorta di tranquillità momentanea. Qualsiasi sia il motivo che spinge a leggere, dalla noia alla curiosità, l’importante è praticare questa attività e trasformarla in un vero e proprio hobby. Leggere ci permette di entrare in mondi sconosciuti, in epoche remote e tra personaggi indimenticabili. In molti preferiscono la saggistica alla narrativa, tra i libri più interessanti appartenenti alla prima categoria troviamo Amore Liquido di Bauman. Tra le ultime uscite nell’ambito dei romanzi, invece, merita di essere letto Serge di Yasmina Reza. Oggi, invece, si andrà alla scoperta di due romanzi intriganti ma meno conosciuti degli altri, L’infermiera di Hitler e La ricamatrice di Winchester.

Ci conquisteranno le trame di questi 2 libri con protagoniste donne forti e coraggiose da leggere a 30 come a 50 e 60 anni

L’infermiera di Hitler, scritto dall’autrice Mandy Robotham, è uscito nel 2020. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale narra la storia di una donna, Anke Hoff, internata in un campo di concentramento. Anke, tedesca e ariana, sorpresa ad aiutare delle famiglie ebree è, per questo, punita. Una volta prelevata dal campo viene portata al Berghof, il famoso rifugio del Führer sulle Alpi bavaresi per assistere come infermiera qualcuno vicino a Hitler. Le perplessità della donna, legate all’odio per il regime e al rancore per i torti subiti, vengono vinte dalle minacce verso la sua famiglia. Un libro che mescola finzione e realtà, si legge in pochi giorni e terrà con il fiato in sospeso.

La ricamatrice di Winchester

Il secondo libro che ci terrà incollati alle pagine è La ricamatrice di Winchester di Tracy Chevalier. Un romanzo ambientato negli anni ’30 a Winchester dove una donna quasi quarantenne, Violet Speedwell, decide di riprendere in mano la sua vita.

Dopo aver perso il fidanzato in guerra, infatti, il destino della protagonista parrebbe segnato. L’unica via dovrebbe essere quella di servire la scorbutica madre ma il destino ha in serbo altro per Violet. La donna, infatti, si allontana dalla casa paterna e a Winchester riuscirà a trovare lavoro e comincerà a frequentare l’associazione delle ricamatrici della cattedrale. Qui farà la conoscenza di Gilda e Arthur che l’aiuteranno a trovare la sua strada. Un romanzo interessante che ha come protagonista una donna forte e decisa in cui molti riusciranno ad impersonarsi. Davvero ci conquisteranno le trame di questi 2 libri ambientati in un tempo non troppo lontano e con due protagoniste che ci rimarranno nel cuore.

