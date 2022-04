I libri ci hanno tenuto compagnia durante i mesi in cui siamo stati costretti in casa. Terminato questo periodo continuano, però, ad allietarci con le loro storie incredibili e commoventi. Si tratta di un bel modo per passare le ore alla scoperta di tempi lontani e luoghi sconosciuti. Il segreto per divertirsi e imparare sempre qualcosa di nuovo. Ogni giorno le librerie si riempiono di ultime uscite di scrittori emergenti, ma anche di scrittori affermati. Tra questi troviamo “Tutto quello che so sull’amore” della scrittrice e giornalista Dolly Alderton. Oltre a questo, però, anche un’altra uscita recente ha destato l’interesse dei lettori. Si tratta di “Serge”, ultima fatica di Yasmina Reza, edito da Adelphi. Della medesima autrice merita la lettura l’opera teatrale “Le Dieu du carnage”, da cui è stato tratto un famoso film con Kate Winslet.

Serge è un’opera breve, ma densa di contenuti, che terrà il lettore incollato una pagina dopo l’altra, fino alla fine.

Questo breve romanzo da non perdere nel 2022 ha poche pagine ed è ideale da leggere per riflettere su società e vita

Il romanzo tratta delle vicissitudini di una famiglia di origine ebraica, i Popper. Una famiglia composta da tre fratelli. Serge, il maggiore e ribelle, Jean, da sempre succube del più grande e Nana, la sorella moralista. I tre si sono da sempre dimostrati molto diversi, sia in giovinezza che in età adulta. Cambiare è difficile e la resa dei conti arriverà durante un viaggio ad Auschwitz.

L’autrice riesce nell’intento di criticare e mettere in luce tutte le incomprensioni e le falsità che si nascondono nei rapporti interpersonali, compresi quelli tra parenti. Un misto di egoismo e senso del dovere che rischia di snaturare qualsiasi relazione. Un romanzo che svela le ipocrisie che si insinuano nell’animo umano sparando a zero su tutto. In questo tutto si inseriscono anche i viaggi turistici ai campi di concentramento. Molto forte la descrizione del contrasto tra i vestiti a fiorellini dei turisti e gli ambienti del campo. Un libro che riesce a raccontare senza fronzoli le complessità dei rapporti tra membri della famiglia.

Reza ci era già riuscita in Carnage con il rapporto conflittuale tra marito e moglie. In questo caso, però, i protagonisti sono tre fratelli. Un romanzo molto schietto che potrebbe fare storcere il naso a tutte le persone più moraliste e meno inclini al ragionamento scomodo. Quindi, questo breve romanzo da non perdere nel 2022 ci conquisterà con la sua schiettezza e irriverenza.

Approfondimento

