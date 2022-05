Come vedere gratis e legalmente i film che escono al cinema ben prima degli altri e guadagnando anche dei soldi, magari integrando stipendio o pensione

Gli italiani hanno sempre apprezzato il cinema. Del resto, siamo stati dei maestri della settima arte, producendo capolavori ammirati in tutto il mondo. E regalandoci attori e attrici straordinari, che ci hanno resi orgogliosi.

Qualcuno, ci va, perché riesce ad addormentarsi solo davanti ad un film, ma attenzione ai danni derivati. In questi due anni di pandemia, però, il cinema, a livello mondiale, ha patito e non poco. Chiuse le sale, ferme le produzioni, rimandate le uscite dei principali titoli. Ora, finalmente, sta ripartendo tutto e la gente sta ritornando nelle sale.

La piaga della pirateria è devastante

Il comparto ha risentito e non poco della pandemia, anche perché i cinema sono stati tra gli ultimi a ripartire. Come se non bastasse, il cinema patisce anche la piaga della pirateria. Sono numerosi, infatti, i siti illegali che ospitano i link, caricati in modo illecito, dei film in sala.

Uno digita l’indirizzo e si ritrova con un elenco pazzesco. Non solo dei titoli che sono al cinema, ma anche quelli che escono sui siti in streaming. Non fa in tempo a uscire una novità che immediatamente te la ritrovi a disposizione. In particolare, se si tratta di un titolo del quale tutti parlano su Facebook come accade con certe serie su Netflix famose.

La polizia postale sta portando avanti una vera e propria battaglia per sconfiggere questi criminali. Chi guarda film piratati è convinto che nulla possa capitargli. In realtà, chi lo fa commette un illecito, esattamente come chi li condivide. E può risponderne legalmente, visto che gli indirizzi IP dei pc sono rintracciabili. Eppure, volendo, è possibile sapere come vedere gratis e legalmente i film che escono in sala, addirittura prima del pubblico. E, cosa da non sottovalutare, gratuitamente e in maniera del tutto legale. Con la possibilità, per qualcuno, anche di guadagnarci dei soldi. In che modo?

Ecco come vedere gratis e legalmente i film che escono al cinema ben prima degli altri e guadagnandoci anche dei soldi magari integrando stipendio e pensione

Aprendo un blog che parli di cinema o riuscendo a collaborare con qualche sito che ospita articoli sulla settima arte. Sono tanti, infatti, i blogger che partecipano alle anteprime per la stampa. Come funziona? Una volta che un utente ha aperto il suo blog e pubblicato qualche recensione, potrà muoversi in questa maniera. Ovvero, contattando gli uffici stampa che organizzano le proiezioni delle anteprime dei film in uscita. Basterà una piccola ricerca in Internet per avere un elenco preciso.

Le case di distribuzione, infatti, fanno vedere, agli addetti ai lavori, i film che hanno in uscita. Questo per permettere ai giornalisti e ai blogger di poterne parlare per tempo.

Se vogliamo entrare in questo giro, dovremo mandare il link del nostro blog, a dimostrazione che non si è dei millantatori. Con una richiesta di essere inserito nella mailing list degli inviti. Che è quella che contiene gli indirizzi email di tutti i giornalisti e blogger che scrivono di cinema. Una volta che otteniamo risposta positiva, il gioco è fatto. Riceveremo l’invito per l’anteprima e potremo scriverne sul blog. Con la possibilità di guadagnarci anche dei soldi, perché più si è letti e maggiore sarà la possibilità di avere pubblicità.

