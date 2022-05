La lettura accompagna gran parte della vita di molte persone. Chi ama leggere non riesce proprio a farsi scappare l’ultima uscita in libreria o in biblioteca. Anche se i libri non sono tutto, rivestono certamente un ruolo notevole in ambito formativo e di intrattenimento. Tra i libri usciti negli ultimi tempi in libreria una lettura interessante è “Atti di sottomissione” dell’autrice Megan Nolan. Un libro candidato al Premio Strega Europeo 2022. Non è solamente il racconto di una storia d’amore tossica, come potrebbe sembrare ad una prima occhiata. L’autrice, infatti, narra l’esistenza tormentata e, a tratti, masochista di una giovane donna alle prese con la scoperta di sé. Come ne “Il cielo sbagliato” della Truzzi, anche in questo caso la protagonista è una ragazza alle prese con il Mondo.

A maggio questo romanzo d’amore ma anche drammatico ci farà riflettere sul cambiamento interiore e sull’importanza di riprendere in mano la propria vita

Il libro di Nolan è scritto in forma di diario, la protagonista narra la sua storia d’amore distruttiva dopo esserne finalmente uscita. Tutto inizia quando una ventenne decisa, ma fragile, si innamora perdutamente di un ragazzo più grande dall’esistenza tormentata. Quella che poteva sembrare una storia d’amore quasi normale si trasforma ben presto in qualcosa di malsano e ossessivo. Infatti lui, ancora innamorato della sua ex storica, non ci penserà un attimo a sparire per poi tornare. Un tira e molla che renderà la protagonista inquieta e distruttiva.

Durante la lettura ci si renderà conto che i segnali di una relazione malata c’erano tutti fin dall’inizio. Infatti, sin da subito un senso di inadeguatezza pervade la protagonista, che inizierà ad isolarsi sempre più sparendo dai radar di amici e parenti. Sentimenti a senso unico, sacrifici, sopportazione e umiliazioni sono solamente alcune delle fasi di questa relazione. Una volta resasi conto della mancanza di equilibrio, la reazione della voce narrante sarà una vera e propria ribellione.

Un romanzo che racconta la lotta contro se stessa di una ragazza inquieta e incapace di stare da sola. Alcool, droghe e uomini sbagliati sono la cornice di una vita arrabbiata e stretta nella morsa dell’autolesionismo. Scappare sembra l’unica soluzione, allontanarsi da se stessi e dagli altri fino ad arrivare ad una fuga geografica. Infatti la protagonista scriverà questa sorta di diario una volta fuggita in Grecia dall’Irlanda. A maggio questo romanzo d’amore ma anche drammatico ci permetterà di riflettere sul problema degli amori tossici che possono trasformarsi in vera e propria sottomissione.

Approfondimento

Non tutti conoscono questi 3 appassionanti romanzi d’amore da leggere per emozionarsi e riflettere sulla vita