Arriva il momento di mettere qualche vestito in valigia, il costume e poi partire per una meta nuova. Se ne abbiamo la possibilità, ogni weekend possiamo fuggire via dal caldo della città e andare invece in luoghi più arieggiati e, perché no, con del mare. Non si tratta per forza di prendere l’aereo e andare fuori dall’Italia, spesso con la macchina o con il treno si raggiungono delle zone nostrane che sono semplicemente incantevoli.

Ogni regione ha i suoi piccoli gioielli tutti da scoprire. Partendo dalle regioni del Nord arrivando fino a quelle del Sud, passando per quelle del Centro. Qui, ad esempio, c’è una cala meravigliosa che dobbiamo assolutamente conoscere, immersa nel verde e ancora poco conosciuta.

Sicuramente le zone che si trovano al Meridione o sulla costa avranno la fortuna di avere il mare. Altri luoghi, che invece non affacciano sul mare, avranno come punto di forza laghi, natura e montagna.

Che dunque si ami il mare, la montagna oppure la natura, l’Italia è pronta a soddisfare ogni tipo di desiderio. E, oltre alla bellezza di questi luoghi, possiamo accompagnare la nostra esperienza fuori dalla città con cibi e degustazioni varie.

Una regione del Nord, ricca di borghi strepitosi e mare, è sicuramente la Liguria. Luogo scelto anche da Kourtney Kardashian e Travis Barker per celebrare il loro matrimonio.

Chiuso tra due campanili questo borgo sul mare è un vero spettacolo italiano tutto d’ammirare

Tra gli infiniti borghi liguri c’è Moneglia, che si trova in provincia di Genova. Il borgo fu chiamato Monilia, che in latino significa gioielli preziosi. Questo fa riferimento all’abbondanza della vegetazione, i cui frutti sono paragonati proprio a dei gioielli.

Qui sarà possibile vivere delle esperienze indimenticabili. Come prima cosa abbiamo il mare, e quindi sarà possibile passare un weeekend in acqua e a prendere il sole in spiaggia. Sarà poi possibile fare diving e anche parapendio. Senza dimenticarsi della natura, infatti possiamo fare anche trekking e delle passeggiate a cavallo.

Non possiamo lasciare il borgo senza prima aver provato il piatto tipico. E siamo ben consapevoli che in Liguria è il pesto ciò che dobbiamo assaggiare. Infatti le trenette al pesto sono il piatto del borgo da provare.

Di tipico, ma che possiamo portare con noi, c’è anche dell’ottimo olio extravergine d’oliva. Come bevanda, invece, possiamo accompagnare il nostro soggiorno ligure con del buon vino bianco locale. E allora chiuso tra due campanili questo borgo sul mare è tutto da vivere e gustare.

Lettura consigliata

Vero diamante d’Italia dal mare blu celeste ecco il borgo a sud della Penisola