Da poco è uscita la lista aggiornata delle spiagge Bandiere Blu in Italia. A quelle dell’anno scorso ne sono state aggiunte 14. Così il mare viene premiato assieme ai servizi che l’Italia offre.

Sicuramente la bellezza del nostro mare facilita di molto il successo, ma non basta solo avere dell’acqua trasparente, è importante anche saperla mantenere tale.

Questo purtroppo in alcuni casi non accade e quindi dobbiamo impegnarci tutti un pochino di più. Perché, da una base straordinaria come l’Italia, si può solo crescere e brillare ancora di più.

Nel Belpaese ad esempio ci sono sette isole veramente magnifiche da visitare. Luoghi che affacciano sulla costa centrale della Penisola.

Se da una parte abbiamo l’Italia, che offre luoghi marini incantanti, dall’altra anche all’estero ci sono posti strepitosi da visitare. Alcuni di questi sono anche poco noti. Come ad esempio una cittadina che si trova in Tunisia e sembra Santorini.

Ma continuiamo il nostro viaggio per i borghi italiani e andiamo alla scoperta di un luogo veramente incantevole. Un posto che si trova al sud dell’Italia, più precisamente sulla Costiera Amalfitana.

Vero diamante d’Italia dal mare blu celeste ecco il borgo a sud della Penisola

Un piccolo angolo di paradiso che si trova tra il mare e la natura. E proprio in questo spazio sorge così Maiori. Una meta sicuramente molto ambita se siamo in Costiera e che bisogna visitare.

Se ci troviamo in zona in alta stagione, potremmo trovare un bel flusso di gente. Se vogliamo godercela con un pochino di pace e tranquillità, conviene andare nei periodi meno affollati. E quindi anche un weekend di maggio potrebbe andar bene.

Maiori è un borgo ricco di cultura, buon cibo e mare. Infatti qui si potranno vedere bellezze architettoniche e artistiche, oltre a un panorama che ci farà perdere il fiato. In questo luogo è possibile inoltre gustare i limoni che crescono spontanei nella zona.

La cosa migliore da fare è un piccolo tour della Costiera perché ci sono moltissimi borghi spettacolari. Ad esempio, a pochi chilometri da Maiori troviamo Minori, altro borgo campano.

Quindi conviene prepararsi un piccolo road trip della Costiera, segnando le mete che vogliamo vedere, e andare alla scoperta di questi luoghi.

Sicuramente il modo più veloce per muoversi è avere un mezzo proprio, in questo modo si potranno scoprire tutte le perle nascoste della Campania. Un vero diamante d’Italia dal mare blu celeste ecco perché dovremmo vedere almeno una volta nella vita Maiori.

Approfondimento

Ecco un borgo da non perdere per una gita fuori porta a maggio, perfetto per chi parte da Roma