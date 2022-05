Il turismo riparte e l’Italia si prepara ad accogliere le ondate di stranieri che arrivano dai Paesi oltre le Alpi. Francesi, tedeschi e inglesi sono soliti passare le vacanze in Italia. E ovviamente non hanno torto nello scegliere la nostra Terra.

Ma a scegliere l’Italia come meta turistica per l’estate ci sono anche le grandi dive internazionali. Pensiamo a Jennifer Lopez, a Beyoncé, Madonna, le modella Irina Shayk, Joan Smalls e anche Bono Vox degli U2. Insomma, in Italia si potrebbe giocare a dare la caccia ai VIP.

Solitamente queste persone alloggiano in hotel extra lusso oppure su mega yatch. Preferiti sono questi ultimi, così si possono spostare da una località all’altra con serenità. Farebbe strano vedere Madonna sul treno regionale per Ostuni.

Se molte persone si concentrano al sud dell’Italia, altri invece prediligono il Centro, come la Toscana. Ma ci sono anche quelli che amano il Nord, come la Liguria. E ovviamente poi ci sono le isole, diamanti dell’Italia. E non possiamo ad esempio non citare la Pelosa, una spiaggia sarda da incanto.

Una cala mozzafiato sconosciuta ma poi amata da tutti che si trova nel centro Italia

Una cala meravigliosa che dobbiamo assolutamente conoscere e vedere con i nostri occhi. Nello specifico parliamo di Cala San Quirico in provincia di Livorno.

Questo lembo di spiaggia non è facilmente raggiungibile, ma non è nemmeno complicato. Semplicemente, per arrivarci sarà necessario fare una passeggiata tra i boschi per poi sbucare in questa rilassante caletta.

Uno spazio praticamente sconosciuto e che spesso si scopre casualmente. Una spiaggia a cui si arriva dopo circa 20 minuti di camminata in una pineta. Essendo un luogo abbastanza sconosciuto, non ci saranno bar, ristoranti o altro. Solo mare, rocce, sole e natura. Motivo per cui sarà necessario arrivare sulla spiaggia attrezzati.

Portiamo con noi cibo, acqua, scarpe e anche scarpette da scogli. Importantissimi da portare sono la crema solare e anche un ombrellone, questo perché non c’è molta ombra sotto cui ripararsi.

Una volta che abbiamo creato il nostro piccolo habitat, allora possiamo goderci Cala San Quirico e vivere un’esperienza mare unica. L’acqua è cristallina, un colore raro da vedere. L’unica cosa che potrebbe risultare complessa è entrare in acqua, a causa delle rocce.

Importante dunque non solo la scelta delle scarpe da scoglio, ma anche quelle per camminare nel bosco. In commercio ci sono tantissime scelte economiche su cui orientarsi. Ed ecco una cala mozzafiato sconosciuta ma poi amata da tutti coloro che ci vanno perché veramente spettacolare.

