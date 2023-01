Chips di pasta in friggitrice ad aria, lo snack croccante di TikTok: anche i bambini lo amano!

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che sta spopolando in tutto il Mondo. Permette di cucinare in pochi minuti degli snack deliziosi e sporcando molto poco. Scopri come usarla per preparare delle golosissime e croccanti chips di pasta.

Vuoi provare una merenda alternativa? Allora dovresti optare per queste chips di pasta in friggitrice ad aria.

Sono croccanti e hanno un gusto unico e irripetibile.

Non sorprende che questa ricetta sia diventata virale in pochissimo tempo. Molti TikToker si sono infatti cimentati nella sua preparazione e hanno mostrato il procedimento ai loro seguaci.

Chips di pasta in friggitrice ad aria: gli ingredienti

– 125 g di pasta corta essiccata;

– parmigiano;

– aglio in granuli;

– paprika piccante;

– origano;

– sale;

– pepe nero;

– olio extravergine di oliva.

Il procedimento

Prima di tutto fai cuocere la pasta che hai scelto in padella. Proprio come faresti per preparare un comune primo piatto.

Devi lasciarla sul fuoco fin quando non si ammorbidirà. Rispetta il tempo di cottura riportato sulla confezione e lasciala cuocere per un minuto in più.

Scolala e mettila in una ciotola. Aggiungi un filo di olio extravergine di oliva, parmigiano, origano, aglio, pepe, sale e anche la paprika in polvere. Infine mescola il tutto.

Metti la pasta così condita nella friggitrice ad aria senza olio e lasciala cuocere per circa 10 minuti di tempo a 200 gradi.

Di tanto in tanto apri la friggitrice per mescolare un po’ la pasta. Basterà farlo due o tre volte. Quando la pasta sarà abbastanza croccante, vuol dire che sarà il momento di spegnere l’elettrodomestico.

Ecco pronta questa ricetta virale, che non ti resta che provare. In casa la ameranno tutti quanti, bambini inclusi!

Accompagnale ad una salsa

Vuoi rendere le chips di pasta ancora più saporita? Allora ti consigliamo di accompagnarle ad una salsa!

Ce ne sono tantissime che si abbinano bene a questa saporita merenda. La scelta dipende anche dai tuoi insindacabili gusti.

Ti consigliamo però di optare per una salsa yogurt o una salsa rosa, che si sposeranno benissimo con il sapore di questa ricetta.

In questo modo, le tue chips di pasta diventeranno anche un golosissimo aperitivo fatto in casa da accompagnare al tuo drink preferito.

Farai un figurone anche con gli ospiti grazie a questo snack originale e facilissimo da preparare!