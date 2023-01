Costa 1,43 € la pasta migliore sugli scaffali del supermercato per un’indagine: risparmi e compri di qualità!

Spesso crediamo che i prodotti che paghiamo di più siano anche quelli migliori. Non sempre quest’opinione corrisponde alla realtà. Con meno di 2 € puoi infatti comprare una confezione di pasta di buona qualità secondo quanto emerge da un’indagine di Altroconsumo. Scopri di quale si tratta! La hai comprata almeno una volta?

La pasta è un alimento importante per la nostra alimentazione. La mangiamo almeno tre volte a settimana e c’è persino chi la cucina tutti i giorni e anche a cena. Proprio per questo rappresenta una delle nostre più grandi spese in ambito alimentare. Ci sono davvero tantissime varietà e marche che affollano gli scaffali del supermercato. Quale scegliere? Viene in aiuto l’associazione Altroconsumo, che ha condotto un’indagine per decretare la migliore pasta in commercio analizzandone 34 marche.

Costa 1,43 € la pasta migliore per il rapporto qualità/prezzo

La pasta più conveniente è risultata essere Sgambaro Bio Penne Rigate n°45 grano duro integrale decorticato.

Nonostante il costo irrisorio ha ottenuto un punteggio di 74 su 100 in merito alla qualità. Un pacco dal formato di 500 grammi costa soltanto 1,43 €.

Qual è la migliore per qualità

Ha invece ottenuto un punteggio maggiore (79/100) la Libera Terra il Giusto del Grano penne rigate integrali biologiche. Non è però la scelta più migliore poiché ha un costo di 1,79 € per una confezione dello stesso peso, che non trova giustificazione nel divario qualitativo tra i due prodotti.

Dunque, costa 1,43 € la pasta che oltre ad avere una buona qualità è anche più conveniente.

Quali spaghetti hanno ottenuto il podio?

Se non ti piace la pasta integrale puoi invece optare per i Barilla spaghetti al bronzo che hanno ottenuto un punteggio di 79/100. Paghi solo 1,35 € per una confezione da 500 grammi.

Costano solo 1,04 € gli spaghetti più convenienti secondo quest’indagine

Sono invece ancora più convenienti gli Italiamo (LDIL) spaghetti di Gragnano IGP che con un punteggio di 78/100 costano solo 1,04 € a confezione da 500 grammi. Insomma, davvero pochissimo in relazione alla loro qualità!

Quindi, se ti piace mangiare la pasta, potresti provare dare un’occasione a queste marche che si sono rivelate le migliori secondo Altroconsumo.

I criteri dell’indagine

Per ottenere questi punteggi l’associazione ha dichiarato di valutare ogni singolo pacco di pasta tenendo conto dei seguenti criteri:

etichetta;

analisi in laboratorio;

valutazione dell’aspetto visivo da cruda;

prova di cottura e di assaggio.

Lettura consigliata

Quanti soldi ha Giorgia Meloni e quanto guadagna da Presidente del Consiglio?

Fai la lavatrice sempre a quest’ora: risparmierai un mucchio di soldi sulla bolletta!