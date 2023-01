Quanto costa un interior designer? Ecco come sceglierlo e perché ti cambierà la vita

Fammi indovinare, hai comprato casa e non sai da dove partire per ristrutturarla (o arredarla). Un cruccio di molti. Per questo c’è chi preferisce affidarsi ad un interior designer. Ma esattamente chi è, cosa fa e soprattutto, quanto costa questa figura? Vediamo i prezzi.

Una casa ha bisogno del tocco sapiente di qualcuno che sappia valorizzare ogni ambiente e che contribuisca a rendere la casa un posto unico, nel quale riconoscersi. Ecco perché un interior designer può cambiarti la vita.

Cosa fa un interior designer?

Un interior designer, come suggerisce il termine, è un esperto di interni. Può essere un architetto o un professionista che ha seguito corsi specifici di design. Il suo compito è valorizzare gli spazi di un’abitazione, cercando di renderli funzionali, pratici e di design, anche ispirandosi alle tendenze del momento. È responsabile anche della scelta dei materiali, dai tessuti dei divani alla carta da parati, tutti rigorosamente di qualità, rispettando il budget dei clienti. Per scegliere il migliore, ti consigliamo di spulciare in rete ed affidarti ad un professionista con ottime recensioni, per evitare di incappare in interior designer truffaldini o poco competenti.

Quanto costa un interior designer e come risparmiare

Veniamo ai prezzi. Per una consulenza di arredamento i prezzi variano molto a seconda della dimensione della casa. Può costare dai 300 € ai 1.000 € per un monolocale e fino a 4.000 € per una casa più grande. Se ti serve una consulenza di arredamento per una singola stanza, i prezzi sono più contenuti e vanno dai 200 € ai 350 €. Questi prezzi sono indicativi, poiché dipende molto dalla città e dal progetto. Per risparmiare, l’unica cosa che puoi fare è richiedere più preventivi, fino a trovare quello più in linea con il tuo budget.

Come lavora un interior designer

Il prezzo medio di un interior designer è compreso tra i €50 e i €300 l’ora, tariffa che non comprende il costo dei mobili e dei materiali che ti occorreranno per realizzare il progetto messo giù insieme all’interior. Come realizza il progetto? Le consulenze si sviluppano in più fasi:

Visita della casa per prenderne le misure;

per prenderne le misure; Individuazione delle preferenze e del budget del cliente;

delle preferenze e del del cliente; Presentazione idee di design;

di design; Progettazione della disposizione delle stanze;

della disposizione delle stanze; Supervisione dei lavori legati al progetto;

dei legati al progetto; Definizione delle fonti di luce all’interno delle stanze.

In base a questa lista di lavori, possiamo vedere meglio nel dettaglio prezzi:

Primo incontro/consulenza: 50-350 €

Tariffa oraria: 50-300 €

Progetto per abitazione di circa 90 mq: 5.000-15.000 €

Progetto per abitazione di circa 140 mq: 6.500-18.000 €

Progetto soggiorno: 700-2.500 €

Progetto cucina 600-2.000 €

Progetto studio: 500-1.500 €

Questa è per sommi capi la tabella riassuntiva per capire quanto costa un interior designer. Ne vale la pena? Se si ha la possibilità economica, sicuramente. Come per l’armocromia, anche la consulenza di stile di una casa si fa una volta nella vita. Ma quantomeno sarai sicuro di avere una casa come l’hai sempre desiderata.