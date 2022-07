In una società sempre di corsa anche il tempo per il mangiare si è ridotto a pochi minuti. Non solo all’ora di pranzo, quando la pausa lavoro a volte è anche inferiore a un’ora, ma anche alla sera. Eppure è sempre possibile preparare delle ricette deliziose che richiedono solamente solo alcuni minuti di preparazione, come le 4 seguenti.

Quando si rientra a casa la sera, magari non si ha tempo di cucinare perché ci attende un altro appuntamento oppure manca la voglia. Specialmente d’estate, col caldo afoso, mettersi ai fornelli per qualcuno può essere uno sforzo immane. E allora sempre più persone ricorrono all’alternativa della consegna del cibo a domicilio. Una volta si ordinava solo la pizza a casa. Adesso con i vari servizi di delivery possiamo farci portare fino alla porta i piatti più disparati.

I fast food sono una ulteriore alternativa per chi non ha tempo di cucinare o non ha voglia. Inutile dire che questa pratica sia assolutamente controproducente non solo per il portafoglio ma anche per la salute. Il ricorso frequente al cibo spazzatura potrebbe nel tempo far ingrassare e portare problemi di salute seri.

Chi non ha tempo di cucinare può preparare 4 deliziosi piatti in 15 minuti

Cucinare non necessariamente deve essere uno sforzo che impegna molto tempo. Alcune ricette richiedono veramente pochissimi minuti e il risultato sono dei piatti deliziosi. Per esempio un’insalata di riso è un ottimo piatto leggero, veloce da preparare e che può essere consumato anche in più giorni. Basta mettere a cuocere del riso la sera e quando è pronto conservarlo in frigo. Il giorno dopo poco prima di consumarlo basta aggiungere un po’ di pomodorini, tonno, mozzarella, mais, carote, sottaceti, ecc.

Sicuramente molti hanno del tonno in scatola nelle dispense. Piuttosto che mangiarlo desolatamente da solo nel piatto, procuriamoci due pomodori. Togliamo al pomodoro la polpa interna e riempiamoli di riso al tonno preparato precedentemente.

Per fare una gustosissima frittata bastano un po’ di uova, del formaggio a fette un po’ di ketchup. Si rompono le uova in un’insalatiera e si aggiunge il formaggio e volendo un cucchiaino di salsa di ketchup. Si mescola il tutto, si versa il composto in una padella larga precedentemente riscaldata e si cuoce per qualche minuto.

Una ricetta a base di carne bianca è un piatto gustoso e salutare, come per esempio le scaloppine alla panna. Si mettono in padella due o tre fette di pollo o tacchino a fuoco lento. Poi si aggiunge un po’ di panna da cucina e si lascia il tutto in padella per un altro paio di minuti. Infine si aggiunge del sale e del pepe ed il piatto è pronto.

Attenzione alle fibre che non devono mai mancare

In una dieta mediterranea equilibrata non possono mancare alcuni alimenti fondamentali. A pranzo o a cena è consigliato consumare alimenti ricchi di fibre alimentari. In uno studio alcuni ricercatori europei avrebbero dimostrato come appena 25 grammi al giorno di fibra alimentare potrebbero ridurre il tasso di mortalità di alcune patologie. Non solo, uno studio americano avrebbe dimostrato che le fibre alimentari potrebbero contrastare l’insorgenza del tumore al pancreas.

