Dovremmo evitare di fare la doccia durante i temporali, cercare riparo sotto gli alberi, non telefonare e non usare l’ombrello perché attira i fulmini.

Cosa è vero e cosa è falso secondo la scienza, lo scopriremo in questo articolo, anche perché alcune azioni che pensiamo essere giuste potrebbero essere pericolosissime durante i temporali.

Evitare di fare la doccia e altre affermazioni sul temporale, scopriamo se sono miti o verità

Ci sono innumerevoli regole su come comportarsi correttamente durante un temporale. Ma di quali informazioni possiamo davvero fidarci? Molti non lo sanno.

La doccia è davvero pericolosa durante un temporale? Alcuni alberi attirano davvero i fulmini? Vediamo i dettagli.

Fare la doccia durante un temporale non è propriamente innocuo, soprattutto se abitiamo in un vecchio edificio. Nelle vecchie case, infatti, i tubi potrebbero essere di metallo e, contrariamente agli standard odierni, spesso non sono collegati né alle altre linee della casa né a terra.

Quindi, se viviamo in ​​un vecchio edificio e non siamo sicuri del nostro sistema di tubazioni, asteniamoci dal fare la doccia durante un temporale.

Se usiamo il cellulare durante un temporale, siamo in pericolo? Secondo la VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies), i cordless non rappresentano alcun pericolo durante un temporale. I telefoni fissi, invece, sono meno sicuri, infatti ci converrebbe staccare la spina per precauzione.

Per quanto riguarda i cellulari sarebbe più sicuro metterli in modalità aereo. Secondo un’equipe medica di Londra, chi è al telefonino durante un temporale si espone al rischio di essere colpito da un fulmine.

Che dire degli alberi? Dovremmo preferire i faggi alle querce per proteggerci durante un temporale?

No, secondo la scienza durante i temporali dovremmo evitare alberi di qualsiasi tipo. Alberi e gruppi di alberi alti e solitari sono particolarmente pericolosi, perché elevandosi così in alto offrono ai fulmini il percorso più breve verso la terra.

Se la pioggia accompagna la tempesta, un albero bagnato ha una conduttività ancora migliore. Durante i fulmini, la corrente elettrica viene rilasciata nel terreno, quindi anche solo essere vicino a un albero può essere pericoloso. Si consiglia una distanza di almeno dieci metri.

Durante i temporali siamo al sicuro in macchina?

Evitare di fare la doccia e altre affermazioni sul temporale non sono sempre vere.

Per esempio in macchina siamo al sicuro oppure no? Sì lo siamo, perché la carrozzeria in metallo ci protegge. Se invece possediamo una decappottabile senza struttura del tetto in metallo, probabilmente non saremo protetti e dovremmo cercare sicurezza altrove.

In macchina siamo al sicuro, è vero, ma sarebbe meglio non guidare.

Potrebbero esserci forti venti, caduta di alberi e scarsa visibilità. Gli automobilisti dovrebbero quindi trovare rapidamente un posto sicuro dove parcheggiare.

Se siamo in bicicletta quando il temporale è già iniziato, dovremmo cercare immediatamente un riparo, magari in un punto basso del terreno.

Gli ombrelli attirano i fulmini?

Non ci sono prove che gli ombrelli attirino i fulmini, però è stato dimostrato che quando un fulmine colpisce una persona con un ombrello, raggiunge prima l’ombrello e viaggia lungo il braccio, il busto, le gambe fino al cuore. Ciò potrebbe causare fibrillazione ventricolare.

Durante un temporale è anche ottimo scollegare laptop, TV e altri dispositivi, perché se un fulmine colpisce il proprio edificio, spesso può causare seri danni a dispositivi sensibili come laptop, computer o televisori. Anche router e modem sono a rischio.

