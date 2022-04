Per chi è alla ricerca della linea in vista della prova costume, l’introduzione di insalate nella dieta quotidiana potrebbe essere un’ottima soluzione. In questo articolo proporremo un’insalata originale perfetta anche per chi vuole tenere sotto controllo il colesterolo e i trigliceridi.

Più verdure e insalate, magari da mangiare durante il pranzo, potrebbero aiutare nel raggiungere l’obiettivo peso più facilmente. Inoltre un’insalata, oltre a essere facile e veloce da preparare, può essere molto sfiziosa e nutriente. L’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, è il momento migliore per cominciare a mangiare le insalate. Questo è un piatto fresco, gustoso e molto salutare, può essere molto nutriente ed è veloce da preparare. Inoltre, chi lavora può prepararlo velocemente a casa e portarlo in ufficio da consumare durante la pausa pranzo. Per esempio, in pausa invece di trascorrere un’ora ristorante o al bar, si potrebbe mangiare l’insalata e dedicare l’altra mezz’ora a camminare. Secondo le linee guida della presidenza del Consiglio, una camminata lenta di 30 minuti potrebbe far bruciare fino a 100 calorie.

Abbasserebbe il colesterolo e i trigliceridi e aiuterebbe contro i chili di troppo questo piatto delizioso e velocissimo da preparare

Un’alternativa alle classiche insalate potrebbe essere quella a base di polipo, ceci e pinoli. La preparazione per due persone prevede 100 grammi di ceci in scatola, una manciata di pinoli, 200 g di polipo bollito. Inoltre servirà ovviamente dell’insalata e olio extravergine, sale iodato, pepe e un limone per il condimento.

Questo piatto delizioso e velocissimo abbasserebbe il colesterolo e i trigliceridi e richiede una preparazione semplicissima. Si cuoce il polpo in una pentola con molta acqua. Nel frattempo si scollano i ceci e si passano sotto l’acqua corrente. Poi in una ciotola i ceci ben sgocciolati si uniscono all’insalata. Si taglia il polpo bollito a pezzetti e si aggiunge all’insalata insieme ai pinoli. Si condisce il tutto con un pizzico di sale, del pepe, olio extravergine d’oliva. Al posto dell’aceto si può spremere sopra il limone.

I ceci hanno ottime proprietà benefiche. Questi legumi sono delle ottime fonti di proteine vegetali, di fibre e di vitamine del gruppo B. Inoltre i ceci aiuterebbero a mandare giù colesterolo e trigliceridi e sono ricchi di omega 3, quindi molto indicati per la salute del cuore.

Anche il polpo è ricco di vitamine, in particolare A e B12, e di sali minerali. Inoltre questo mollusco è perfetto per una dieta ipocalorica perché è praticamente privo di grassi.

