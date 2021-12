Gli oggetti vintage possono diventare una manna dal cielo e farci comodo per mille motivi. Non sono solamente ricchi di fascino, ma nel corso del tempo acquistano un valore inestimabile, affettivo ma soprattutto economico.

Tra questi ci sono i vecchi cellulari. Proprio i modelli che utilizzavano i nostri genitori o zii che abbiamo dimenticato in qualche angolo della soffitta. A prima vista ci potrebbero sembrare obsoleti e dell’epoca della preistoria. Soprattutto se paragonati ai modelli attuali, ben di un altro pianeta.

Solamente i più previdenti o chi vi è particolarmente legato, infatti, potrebbe aver fatto un vero e proprio affare conservandoli. Alcuni modelli passati valgono tuttora una marea di soldi che potremmo fare nostri. Basterà accertarsi di avere in casa uno degli esemplari che elencheremo nelle prossime righe.

Chi non ha buttato questi vecchi cellulari è fortunato perché potrebbero valere una montagna di denaro

Il primo modello che dovremo avere conservato è l’indimenticato Orbitel Citiphone. Acquistabile nei negozi dalla fine degli anni ’80, ricorda in tutto e per tutto un classico telefono di quell’epoca. Dalle forme squadrate e con l’antenna in bella vista, all’apparenza potrebbe ingannare. Infatti, se in buono stato potrebbe valere dai 700 ai 1.200 euro.

Ericsson R290 Satellite Phone

La marca ci dirà sicuramente qualcosa, ma non tutti i modelli sono uguali. Nello specifico, il vero affare potremmo farlo con questo esemplare. Uscito alle porte degli anni 2000, all’epoca era un telefono rivoluzionario per le possibilità che offriva. La sua esclusività ha fatto sì che diventasse tuttora il desiderio di molti collezionisti. Non a caso, il prezzo potrebbe variare dai 350 ai 1.200 euro.

IBM Simon Personal Communicator

Potremmo considerarlo il progenitore dello smartphone attuale. Sebbene si faccia risalire al 1994, possedeva già un pennino e uno schermo con diverse app installate. Gli esemplari venduti non sarebbero molti, motivo ulteriore per cui il prezzo attuale non è indifferente. Si parte da un minimo di 930 a un tetto di 2.350 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Basti solo sapere che si tratta del primo portatile mai commercializzato nel Mondo per capirne il valore. Le dimensioni sono immani per gli standard attuali, tanto che si parla di circa 2 kg di peso. Altrettanto importante potrebbe rivelarsi il costo di questo padre di tutti i cellulari. Si va da una base di 930 euro a un picco di oltre 4.000.

È inutile ripeterlo, chi non ha buttato questi vecchi cellulari è fortunato perché potrebbero valere una montagna di denaro. E se abbiamo feeling con la tecnologia ecco i vecchi computer e console che potrebbero valere un sacco di soldi.