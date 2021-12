L’acqua che utilizziamo per le lenticchie sia quella dell’ammollo sia quella della cottura può esserci molto utile in tanti modi. In questo articolo vedremo quali usi potrebbe quindi avere quest’acqua ricca di sostanze nutritive. Attenzione però a distinguere i due tipi di acqua, quella dell’ammollo e quella di cottura perché la prima è comunque ricca di impurità. Avrà quindi, delle destinazioni d’uso diverse dall’acqua di cottura.

Non butteremo mai più l'acqua di ammollo e di cottura delle lenticchie perché possiamo riutilizzarla con questi straordinari modi

L’acqua dell’ammollo delle lenticchie potrebbe essere carica di terra e saponine, che sono sostanze allergeniche. Se ne sconsiglia, pertanto, l’utilizzo alimentare. È però preziosissima per bagnare le piante in quanto con l’ammollo le lenticchie rilasciano anche sostanze nutritive. Quest’acqua “arricchita” sarà quindi molto indicata per le piante.

L’acqua di cottura delle lenticchie al posto degli albumi

Chi non può mangiare uova può sostituire gli albumi con l’acqua delle lenticchie. Potrà sembrare davvero strano ma l’acqua di cottura potrà essere montata a neve proprio come gli albumi. Il metodo è celebre come aquafaba e oltre che essere utilissimo per le ricette vegane, è ottimo se siamo rimasti senza uova in casa. L’acqua di cottura delle lenticchie è naturalmente ricca di fibre e proteine. Prima di utilizzarla andrà filtrata e fatta ridurre sui fornelli fino ad avere una consistenza leggermente densa. A questo punto si può procedere con la preparazione.

Se non ne avremo subito necessità si può persino congelare. Per montarla come gli albumi, basterà utilizzare uno sbattitore elettrico e azionarlo a media velocità per dieci minuti. La consistenza sarà media mentre se necessitiamo di una consistenza più ferma, proseguiremo per altri cinque minuti. Ricordiamo di non salare l’acqua di cottura naturalmente, altrimenti dovremo riutilizzarla solo per preparazioni salate.

L’acqua di cottura per le zuppe

Se prepariamo delle vellutate di verdura, possiamo sostituire il brodo con questo ingrediente di riciclo. L’acqua di cottura delle lenticchie o comunque dei legumi in genere, è naturalmente saporita. Può inoltre essere un ottimo addensante quando la zuppa o la vellutata risulti troppo liquida.

Salsa di pomodoro troppo liquida

A volte capita, soprattutto nella preparazione del ragù, che la salsa di pomodoro sia troppo liquida. Se aggiungeremo dell’acqua di cottura delle lenticchie invece di semplice acqua, la salsa apparirà da subito più corposa. Non dimentichiamo però di regolarci adeguatamente con il sale nel caso in cui l’acqua di cottura delle lenticchie fosse stata salata.

