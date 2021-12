Se possediamo anche solo uno di questi Swatch allora abbiamo davvero un patrimonio. È solo uno dei tanti casi di collezionismo che stanno scatenando la passione degli appassionati. Non sta diventando solo l’oro un bene rifugio, ma incredibilmente anche alcuni oggetti, che, solo qualche anno fa non avremmo mai pensato. Capita praticamente tutte le settimane di sfogliare le notizie dal Mondo e vedere che qualche fortunato si è aggiudicato o ha venduto qualche pezzo di incredibile valore. Orologi, monete, francobolli. Ma anche fumetti, bambole, giochi della Lego, dischi in vinile e tanto altro ancora. Scatta la caccia a questi oggetti vintage che potrebbero riversare sui fortunati possessori una vera valanga di euro. vediamo assieme ai nostri Esperti che per caso non ce ne sia uno anche in casa nostra.

Uno dei simboli del Natale

Esistono delle pubblicità natalizie che ricordiamo sempre con piacere anche a distanza di tanti anni. Sarà per la bellezza della colonna sonora o delle immagini, sta di fatto che alcune aziende si sono fatte un nome anche grazie alle pubblicità di Natale. Ma attenzione che prima della moderna tecnologia, la pubblicità girava con i cartelli e le insegne. Questo mercato vintage ancora oggi è una vera e propria miniera d’oro. Ci sono alcune vecchie pubblicità su cartelli di latta che possono veramente valere da centinaia a migliaia di euro. Tra queste, alcune della bibita più famosa del Mondo, che sono super ricercate dagli amatori.

Scatta la caccia a questi oggetti vintage che potrebbero riversare sui fortunati possessori una vera valanga di euro

Chissà quanti dei nostri Lettori ricorderanno con piacere le sedie a dondolo che c’erano a casa della nonna. Soprattutto nelle case di campagna, dove praticamente in ogni veranda se ne stava parcheggiata una. Potrebbe sembrare incredibile, eppure quello che una volta era un oggetto tipico contadino, adesso è ricercatissimo dai collezionisti. Per almeno due buoni motivi:

gli amanti dei film horror stanno cercandole dopo essere tornate in voga in alcuni film di successo degli ultimi anni;

moltissime ristrutturazioni di vecchi casali di campagna prevedono la presenza di questo oggetto come parte integrante della mobilia.

Una sedia a dondolo ben tenuta potrebbe valere anche 500 euro.

Chiudiamo la nostra rassegna con 2 oggetti completamente opposti ma che stanno risalendo la classifica dei più ricercati dai collezionisti. Parliamo di vecchi salvadanai e delle lampade vintage. Nel primo caso il mercato non è facile. Ce ne sono talmente tanti che trovare quello giusto è complicato. Ma se accade, ci sono collezionisti che li pagano oro. Nel caso delle lampade, invece, conviene armarsi di cataloghi e andare alla caccia nei mercatini dell’usato o dai vecchi negozi di tutto un po’. Teniamoci stretti perché alcune lampade di inizio ‘900 potrebbero valere da 200 a 2000 euro.

Approfondimento

Potrebbero valere tanto oro quanto pesano questi oggetti che avevamo tutti e ora ricercatissimi dai collezionisti internazionali