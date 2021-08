Quando si organizza una cena o un aperitivo tra amici capita spesso di doversi inventare un menu vegetariano. I benefici di una dieta vegetariana sono ormai risaputi. Sempre più persone, infatti, decidono di sposare un tipo di dieta che esclude il consumo di carne. Secondo il recente rapporto di Eurispes, attualmente circa l’8,2% della popolazione italiana è vegetariana o vegana.

Sebbene molti reputino la cucina vegetariana meno ricca e saporita di quella che prevede il consumo di carne, in realtà non mancano ricette davvero sfiziose. Fra queste una ricetta in grado di conquistare anche i palati più esigenti è quella delle polpettine di quinoa e sesamo. Chi non ama i piatti vegetariani non ha assaggiato queste deliziose polpettine in grado di convertire anche i carnivori più agguerriti!

Ecco tutti gli ingredienti necessari

1 dado per brodo vegetale (meglio se biologico);

acqua naturale 500 ml;

200 g di quinoa;

sesamo 50 g;

pangrattato q.b.;

1 cipolla;

olio di semi 500 ml;

olio extra vergine d’oliva;

sale q.b.;

peperoncino in polvere q.b.;

rosmarino in polvere q.b.

I semi di quinoa sono ormai estremamente semplici da trovare in qualsiasi supermercato. Inoltre la quinoa è un alimento ricco di proteine e quindi un perfetto sostitutivo della carne.

Il peperoncino può essere sostituito da un’altra spezia come il pepe.

In alternativa al dado è possibile utilizzare un brodo vegetale pronto o farne uno in casa. Ecco un’ottima ricetta per un brodo vegetale buono e genuino.

Innanzitutto bisogna occuparsi del brodo. In una pentola bisogna scaldare l’acqua e, quando questa è in ebollizione, farvi sciogliere il dado.

Nel frattempo, bisogna tagliare finemente la cipolla e procedere ad un leggero soffritto. Quando la cipolla si sarà dorata si può aggiungere la quinoa. Saranno sufficienti un paio di minuti affinché questa si insaporisca. Dopodiché è possibile aggiungere il brodo. I tempi di cottura della quinoa sono di circa 15/20 minuti in base alla consistenza desiderata.

Una volta pronta, la quinoa va scolata e condita con un filo di olio e peperoncino.

A questo punto in un piatto bisogna creare la panatura mischiando un pugno di pan grattato con sesamo ed un pizzico di rosmarino.

Con le mani leggermente unte d’olio bisogna creare delle polpette della grandezza desiderata e procedere alla panatura.

Quando l’olio di semi sarà caldo basterà un minuto di cottura ed un pizzico di sale e queste fantastiche polpettine saranno pronte per essere gustate!