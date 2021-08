Con Ferragosto ormai trascorso ci lasciamo alle spalle una delle ricorrenze estive più amate e desiderate. Oltre ai falò in spiaggia e alle bevute in compagnia, infatti, c’è soprattutto un’attività che tutti amano fare in questo giorno speciale, ovvero mangiare. D’altronde, così come durante le altre festività, anche a Ferragosto il cibo presenta un ruolo pressoché centrale.

Tra carne alla brace, pizze e gustosi piatti della tradizione, in pochi riescono a resistere alla tentazione di mangiare più del solito durante questa giornata. Proprio per questo i giorni che ne seguono sono caratterizzati da una sensazione di pesantezza e gonfiore, che alle volte può diventare difficile da sopportare.

Un disturbo fastidioso

Il pranzo di Ferragosto ne è solo da esempio, ma il gonfiore addominale e dunque la formazione di gas intestinali e di aria in pancia rappresentano un disturbo diffuso e che spesso dura molto nel tempo, fino a diventare veramente fastidioso. Molte persone, infatti, lamentano di percepire questa sensazione non soltanto dopo grandi mangiate, ma anche quando si limitano con il cibo.

Le cause per cui questo accade possono essere varie, attribuibili a molti fattori diversi. Proprio per questo la cosa migliore da fare è andare a tentativi. Scoprendo quali abitudini possono rivelarsi una causa e, di conseguenza, cercare di eliminarle.

Più utile dei cibi sgonfia pancia, è questa l’abitudine da interrompere per sconfiggere il gonfiore

Come dicevamo si tratta di un disturbo estremamente diffuso. Non a caso, infatti, ce ne siamo occupati più volte. Parlando non solo delle cause, ma svelando, ad esempio, anche cosa potrebbe funzionare per liberarsene. Oggi andremo ad approfondire nuovamente questo argomento soffermandoci, però, non tanto su degli alimenti quanto piuttosto su un’abitudine. La quale, se svolta quotidianamente, potrebbe avere un ruolo nel causare questo fastidio. Infatti, più utile dei cibi sgonfia pancia, è questa l’abitudine da interrompere per sconfiggere il gonfiore.

Ci riferiamo a una consuetudine di molti, ossia quella di sdraiarsi o addirittura addormentarsi immediatamente dopo un pasto principale. Che sia per un sonnellino pomeridiano o per la notte, è molto importante attendere almeno un’ora prima di coricarsi. Altrimenti l’apparato digerente ne risentirà moltissimo, faticando a portare a termine il lavoro di digestione con facilità.

Le conseguenze di tale comportamento si tradurranno non solo in un possibile bruciore di stomaco e reflusso ma anche nel fastidioso gonfiore addominale. Per questo, oltre all’assunzione di cibi leggeri e facilmente digeribili è soprattutto fondamentale correggere questo comportamento. Altrimenti, non solo vanificheremo i progressi portati a termine con la dieta, ma non faremo altro che andare a peggiorare il problema.