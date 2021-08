In estate, tra giornate al mare, cene con gli amici e momenti di relax, i giorni corrono veloci. Così, in men che non si dica, ci si ritrova ad osservare sul calendario quel numero 31 che ci ricorda che la bella stagione sta finendo. Ad addolcire questa pillola amara arriva la natura con il suo carico di profumi, colori e sapori. Agosto, infatti, ci regala un’infinità di frutti, dolci e saporiti, che riempiono le nostre tavole e aiutano a farci tornare il buon umore. Tra questi uno particolarmente goloso e che si presta a mille preparazioni è il fico. In Italia, infatti, ne esistono decine e decine di varietà, alcune diffuse in tutta la penisola, altre rappresentative di determinati e specifici territori. Senza dimenticare che quelli secchi sono riusciti a conquistare persino il titolo di Presidi Slow Food.

Oggi vi presentiamo un modo molto scenografico e gustoso per portare i fichi in tavola in un dessert da chef stellati. Richiede pazienza e un po’ di tempo nella preparazione, ma il risultato sarà davvero entusiasmante.

Basta questo semplice frutto per preparare una crostata spettacolare che lascerà tutti a bocca aperta

Si tratta dunque di una crostata a più strati che, partendo da una base di frolla, viene arricchita da una marmellata di fichi e da una crema pasticcera. Un binomio quindi davvero eccezionale.

Ingredienti per la pasta frolla (tortiera del diametro di 22 cm)

230 gr di farina integrale;

70 gr di farina 00;

125 gr di burro;

1 uovo intero e 2 tuorli;

150 gr di zucchero di canna;

la scorza grattugiata di un limone non trattato.

Ingredienti per la crema pasticcera:

3 tuorli;

60 gr di farina 00 o amido di mais;

60 gr di zucchero semolato;

mezzo litro di latte;

una stecca di vaniglia.

Ingredienti dunque per la crostata

300 gr di marmellata di fichi;

4/5 fichi per decorare.

Procedimento

Iniziamo col preparare la base della crostata: uniamo il burro a pezzetti alla farina e mescoliamo velocemente. Per una pasta frolla perfetta, infatti, gli ingredienti non devono riscaldarsi. Aggiungiamo lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. L’impasto si presenterà come fosse sbriciolato. Nessuna paura, basterà aggiungere le uova e compattare velocemente, formando un panetto. Avvolgiamolo quindi nella pellicola e facciamo riposare per almeno 1 ora in frigo. Stendiamo la pasta frolla in uno stampo di 22 cm, aiutandoci con della carta forno. Aggiungiamo dei legumi secchi e inforniamo a 180° per 20/25 minuti.

Prepariamo la crema pasticcera

Mentre la crostata è in forno, mettiamo a bollire il latte in un pentolino. Nel frattempo, dunque, mescoliamo le uova e lo zucchero, aggiungiamo la farina e la vaniglia. Aggiungiamo il latte caldo, mescoliamo e riportiamo sul fuoco per 3 minuti.

Assembliamo la crostata

Sforniamo la crostata e aggiungiamo la marmellata di fichi. Basta, infatti, questo semplice frutto per preparare una crostata spettacolare che lascerà tutti a bocca aperta. Inforniamo per altri 10 minuti, sempre a 180°. Sforniamo nuovamente, aggiungiamo la crema e rinforniamo per altri 20 minuti. La crostata cotta dovrà raffreddarsi e riposare in frigo per altre due ore. Passato il tempo necessario, aggiungiamo dei fichi tagliati a spicchi e qualche fogliolina di menta.