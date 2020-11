Ricco di nutrienti, caldo e gustoso, il brodo vegetale nel periodo autunnale e invernale non passa mai di moda. Ecco allora la ricetta della nonna infallibile per il brodo vegetale veloce e saporito. Puntando però sempre e solo su prodotti ortofrutticoli che siano rigorosamente di stagione.

Per esempio, sugli ingredienti da scegliere, per realizzare il brodo caldo non può mancare la cipolla per le sue proprietà e per i suoi benefici naturali non solo antibatterici e disintossicanti, ma anche diuretici e depurativi.

Alla cipolla si possono aggiungere le patate per dare sostanza al brodo, ed anche il sedano, i porri, il prezzemolo e le carote. In questo modo il brodo vegetale sarà veloce da preparare e saporito. E magari, con l’ulteriore aggiunta di timo, di alloro e di due spicchi d’aglio, sarà pure profumato e soprattutto ricco di sali minerali e di preziose sostanze antiossidanti per l’organismo.

Ecco la ricetta della nonna infallibile per il brodo vegetale veloce e saporito

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di pulire e di tagliare tutte le verdure. In particolare, le patate si possono lavare, pelare e tagliare a spicchi. Il sedano ed i porri a pezzetti, le carote prima raschiate e poi ridotte a tocchetti. Ed infine le cipolle prima sbucciate e poi tagliate in quarti.

Muniti di un’ampia casseruola, tutto il mix di verdure deve essere cucinato in abbondante acqua salata per due ore circa a fiamma bassa dopo l’ebollizione. Ed il tutto senza dimenticare di aggiungere il timo, l’alloro, il prezzemolo e due spicchi d’aglio al fine di dare ulteriore sapore e profumo al brodo caldo da portare in tavola. A cottura ultimata, muniti di un colino per filtrare, il brodo vegetale della nonna veloce e saporito sarà pronto. Mentre con tutti i vegetali cotti sarà poi possibile realizzare, per esempio, un passato di verdure da leccarsi davvero i baffi.

