Chi ha voglia di dolce ma non vuole accendere il forno dovrebbe provare questa cremosissima mousse alle fragole facile, veloce e che si prepara con soli 3 ingredienti

Economica, facile e veloce, la ricetta che illustreremo è la scelta ideale per chi ha voglia di dolce ma non vuole accendere il forno. Queste persone spesso preparano il solito tiramisù o una delle sue innumerevoli varianti, come quella con pesche sciroppate e amaretti.

C’è però un’alternativa ancora più semplice e che proponiamo. Si tratta della mousse alle fragole, che si prepara in appena 10 minuti, escludendo il tempo in cui va fatta riposare prima di mangiarla. Per preparare questo cremosissimo dessert servono solo tre ingredienti: le fragole, la panna fresca liquida e lo zucchero.

È l’ideale se si hanno tante fragole e non si sa come consumarle, dal momento in cui non possono stare in frigorifero per più di una settimana, anche se conservate in modo adeguato.

Dosi per 4 persone

250 g di fragole;

250 g di panna fresca liquida;

60 g di zucchero;

fragole per decorare.

Lavare le fragole e pulirle. Tagliarle in pezzi e metterle in una ciotola assieme allo zucchero. Metterle in un frullatore e frullarle fin quando non si otterrà una crema liscia e omogenea.

Montare la panna a neve molto ferma. Aggiungerla a fragole e zucchero, mescolando dal basso verso l’alto per evitare che la panna si smonti. Fatto ciò, non resta che mettere la mousse in dei bicchierini monoporzione e decorarli con le fragole fresche.

Come avevamo anticipato, non resta che mettere le mousse alla fragola in frigorifero e lasciarle lì per 20 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, saranno pronte per essere servite.

