Su Netflix, oltre alle tante serie TV e alle decine di film disponibili ogni giorno, c’è anche un’ampia scelta di documentari davvero molto interessanti. Questi spaziano dalla scienza alla storia, dagli animali alla cultura, dallo sport alla musica. In quest’ultima categoria rientra un docufilm che sta per uscire nei prossimi giorni e che sicuramente farà parlare molto di sé.

Infatti, dal 14 giugno sarà possibile vedere “Halftime”, un documentario che ripercorrerà i tratti più significativi della vita e della carriera di Jennifer Lopez. Cantante, ballerina, attrice, modella e imprenditrice, JLO è un’artista a tutto tondo che ha spaziato dal cinema alla musica, fino alla moda. In questo articolo, vedremo brevemente in cosa consisterà questo documentario, svelando alcuni retroscena dello show all’intervallo del Super Bowl del 2020.

Attesissimo dai fan e dalla critica, ecco il docufilm in uscita su Netflix sulla vita di Jennifer Lopez

Diretto da Amanda Micheli, Hilftime sarà un viaggio introspettivo, grazie al quale i fan potranno vedere Jennifer Lopez in una veste diversa. Il docufilm offrirà agli spettatori uno sguardo sulla vita della cantante, senza l’impronta tipica del documentario. Infatti, sarà come dare un’occhiata nel “dietro le quinte” della vita di JLO, dove emergerà un quadro completo, anche nel suo ruolo di madre e compagna.

Già dal titolo, però, si capisce che la maggior parte della narrazione sarà incentrata sul lavoro svolto nei mesi precedenti al Super Bowl del 2020. Infatti, grazie ad Halftime avremo anche la possibilità di capire il percorso, a tratti controverso, che ha portato JLO e Shakira ad esibirsi a quell’evento così importante.

Dopo l’entusiasmo iniziale, infatti, pare che per JLO non sia stato così semplice condividere il palcoscenico con un’altra artista. Inoltre, per la cantante è stato abbastanza frustrante avere a disposizione soltanto 6 minuti per esibirsi, senza la possibilità di lasciare una traccia, un messaggio. Infatti, nel corso del documentario, ci saranno anche tutti i retroscena riguardo alla volontà dell’organizzazione di tagliare parti dell’esibizione definite troppo “politiche”.

Insomma, questo documentario attesissimo dai fan e dalla critica, ci consentirà di scoprire la vita di un’artista straordinaria e non solo. Infatti, avremo anche uno sguardo su tutti quei meccanismi che si celano dietro queste dinamiche e dietro l’organizzazione di grandi eventi mondiali.

