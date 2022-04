Piante e fiori su terrazzi e balconi, giardini e orti, richiedono un’attenzione costante. I lavori di cura e manutenzione devono essere svolti in modo preciso e secondo tempi determinati. Invasamento, concimazione, semina, ecc. non posso essere fatti in modo casuale ma devono seguire un calendario esatto, quello della luna.

Affinché piante, fiori, frutti, manti erbosi siano belli, sani e rigogliosi, chi svolge le attività legate alla natura dovrebbe seguire le fasi lunari. Chi si dedica al giardinaggio e alla coltivazione di orti, entro il 15 aprile deve svolgere alcune attività che non possono essere rimandate oltre.

Chi un terrazzo con piante o fiori, vorrebbe che questi fossero sempre belli e che trasformassero il balcone in un tripudio di colori. Lo stesso vale per chi ha un giardino. Chi lo cura vorrebbe un manto erboso sempre perfetto e piante sempre belle, per fare del giardino un’oasi, quasi un eden in terra. Ci sono diversi trucchi poco conosciuti per avere un meraviglioso giardino, risparmiando moltissimo tempo e denaro.

Chi ha un terrazzo o un giardino, oppure un orto, ha tempo fino al 15 aprile per adempiere a questi doveri

Molti lo ignorano ma le fasi lunari hanno una forte influenza sulle attività che richiedono la cura di piante e fiori, oltre che frutti. Queste operazioni, se fatte in precisi momenti del mese permettono di ottenere risultati migliori. Chi sbaglia il tempo e svolge un lavoro di giardinaggio nel momento peggiore, rischia di avere scarso successo e di perdere tempo e denaro.

Ad aprile la luna è crescente fino al 15 aprile ed il 16 aprile è piena. Il periodo che va dal 17 al 30 aprile ha la luna calante. Alcune attività di giardinaggio dovrebbero essere svolte con luna crescente, quindi entro il 16 aprile. Chi ha un terrazzo, od un balcone dovrebbe scegliere questo periodo per rinvasare le piante che ne hanno bisogno e per l’attività della concimazione. Chi ha un giardino, è questo il momento del primo taglio del manto erboso dopo l’inverno. Inoltre entro il 15 aprile si dovrebbe fare la trasemina. Per le nuove semine sono soprattutto consigliate le coloratissime piante di amaranto, celosia e astro.

Chi ha un orto dovrebbe più di tutti seguire le fasi lunari. Ad aprile con la luna crescente è consigliato piantare in un vivaio protetto l’anguria, il melone, la zucca e lo zucchino. All’aperto questo è il momento di piantare le carote, il ravanello, il pomodoro, i fagiolini e i fagioli. Invece si dovrebbero raccogliere l’insalata da taglio, i piselli, gli spinaci, le fave, i ravanelli e le altre verdure tipiche di questa stagione.

