Ecco l’incredibile segreto per fare crescere le piante sane e rigogliose con questo particolarissimo metodo naturale che dà risultati miracolosi

Fare crescere fiori e piante belle e rigogliose è il desiderio di chiunque pianti qualcosa nella terra. Una volta interrata una pianta gli si dedica molta cura. La si annaffia, la si nutre, la si protegge dal caldo e dal freddo, la sicura. Gli si dedica molto tempo nella speranza che possa diventare bella e rigogliosa. Alcune sono molto delicate ed hanno bisogno di molta attenzione, come il Ficus Benjamin. In questo articolo indichiamo come evitare che questa pianta molto amata e diffusa nelle case possa ammalarsi e perdere le foglie.

Per fare crescere una pianta ci si può limitare ad annaffiarla quando serve, oppure aiutarla nello sviluppo con i fertilizzanti. Uno dei più potenti è un prodotto che mai si immaginerebbe possa fare crescere una pianta. Ed è un fertilizzante che si può avere praticamente gratis ma a cui quasi nessuno pensa: la musica.

Secondo alcuni studi le piante crescono meglio con l’ascolto della musica. I primi esperimenti sui benefici del suono per le piante risalgono agli anni ’60 e si devono a Dorothy Retallack un medico americano. In un celebre esperimento posizionò delle piante uguali in due stanze con le medesime condizioni climatiche e di luce. Poi per due settimane in ogni stanza fece suonare della diversa musica. Dopo due settimane le piante sottoposte a musica costante morirono, mentre quelle con la musica ad intermittenza crebbero bene. I risultati di questo esperimento sono riportati nel libro: The sound of music and plants.

L’uso della musica come stimolante della crescita delle piante viene tutt’ora adottato. In Toscana è celebre l’esperimento che ha portato un produttore del vino Brunello di Montalcino a mettere degli amplificatori tra le vigne. La musica scelta era quella delle sinfonie di Mozart. Il risultato miracoloso è che dopo la terapia della musica la vite era più rigogliosa e capace di maturare prima. Tanto che nel 2006 l’Università di Firenze e di Pisa hanno iniziato a studiare questo eccezionale fenomeno.

Un esperimento simile lo sta conducendo Ilaria Pertot, docente dell’Università di Trento. Il suo obiettivo è capire se con l’uso della musica può fare crescere le vigne riducendo il quantitativo di pesticidi.

Fare ascoltare a piante e fiori della musica. Ecco l’incredibile segreto per fare crescere le piante sane e rigogliose con questo particolarissimo metodo naturale che dà risultati miracolosi. Gli studi dimostrano che il tipo di musica preferita dalle piante è quella classica, meglio se con strumenti a corda.

