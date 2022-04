Mare o montagna, questo è il dilemma di molti turisti. Dopotutto l’Italia offre eccellenze in entrambi i casi, dal mare cristallino della Sardegna e di buona parte del Sud fino alle vette innevate delle Alpi.

Oggi ci concentriamo proprio su queste ultime. L’imponente catena rocciosa che tocca i confini nord del nostro Paese ci offre tantissime opportunità, sia d’inverno che durante la bella stagione. In questo periodo, ormai non si riesce più a sciare, però ci sono comunque tante cose interessanti che si possono fare.

Oggi in particolare conosciamo tre luoghi favolosi per una gita fantastica, al fresco ma baciati dal bel sole primaverile. Queste splendide località incastonate tra le Alpi ci regaleranno tante gioie, andiamo a scoprirle.

Tre località all’estremo Nord-Ovest

Oggi conosciamo alcuni luoghi delle Alpi Occidentali in cui possiamo passare un bel momento di relax. Si trovano tutti in Val d’Aosta, regione che regala tante belle località montane. Partiamo da Chamois, uno dei comuni a maggior altitudine d’Italia: oltre 1800 metri. Per raggiungerlo, bisogna prendere una funivia oppure seguire un sentiero che parte dal vicino paese di La Magdeleine. Esso è un piccolo borgo di montagna con caratteristiche case in legno e pietra, in cui staccare totalmente dalla stressante vita cittadina e andare a fare lunghe passeggiate nella natura.

Proseguiamo con Cheneil, un villaggio al centro di una grandissima distesa dove ci sono solamente dei prati percorsi da un torrente. Da qui si vede benissimo l’imponente Monte Cervino, ed è possibile passeggiare in bellissimi boschi di latifoglie. Un posto perfetto per chi vuole restare a contatto con la natura, sia sotto il sole di primavera sia sulla neve d’inverno, magari con un paio di ciaspole ai piedi.

Queste splendide località incastonate tra le Alpi sono le mete ideali per una gita sotto il sole di primavera

Concludiamo la nostra panoramica con Torgnon, un comune di appena 500 abitanti, ma composto di 22 diverse frazioni distribuite su un’ampia zona che va dagli 800 ai 3.300 metri di altitudine. Si tratta di un posto perfetto se si vuole un po’ di relax, ma anche se si vogliono fare delle belle escursioni a piedi o in bicicletta.

In questo periodo Torgnon è particolarmente magica, perché è il momento in cui inizia a risvegliarsi e ad esplodere di bellissimi colori. La cosa migliore è lasciarsi trasportare e passeggiare tra le sue minuscole frazioni per scoprire il troppo sottovalutato mondo della montagna.

