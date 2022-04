Altro che pasta al pesto, questo è il primo favoloso che si può mangiare caldo o freddo e che sorprende tutti i commensali

Con l’arrivo della bella stagione stiamo variando un po’ le ricette in cui ci cimentiamo. Invece di puntare su minestre e cibi caldi, cerchiamo qualcosa che si mangi freddo. O, ancora meglio durante la mezza stagione, che si possa decidere se gustare caldo o freddo a seconda del clima.

Oggi consigliamo una particolare insalata di pasta che fa uso del pesto, ma lo arricchisce con un paio di originali ingredienti che lo impreziosiscono. Altro che pasta al pesto, questo primo lascerà di stucco i commensali, che si troveranno nel piatto una preparazione fresca che sorprende con un sapore tutto nuovo.

Andiamo quindi a conoscere questa ricetta, che richiede ingredienti facili da reperire e non troppo costosi.

Ingredienti

Proviamo a preparare un’insalata di pasta con pesto, ma con due ingredienti in più: le olive ed il pangrattato. Si tratta di un accostamento molto interessante, adatto per una pasta fredda da portare anche a pranzo in ufficio, ma anche come originale preparazione calda o fredda da dare agli ospiti. Per prepararne due porzioni avremo bisogno di questi ingredienti:

120 g di pasta, se vogliamo mangiarla fredda consigliamo mezze penne o fusilli;

3 cucchiai di pesto;

1 dozzina di olive verdi snocciolate;

una manciata di pinoli (o anche un po’ di meno, se il pesto che usiamo ne è già ricco);

2 pizzichi abbondanti di pangrattato;

olio d’oliva.

La preparazione è davvero rapidissima, ci richiede giusto di cuocere la pasta e poi restano solo pochi semplicissimi passi.

Portiamo dell’acqua a ebollizione in una casseruola e saliamola. Cuociamo la pasta secondo le istruzioni della confezione, scoliamola, e mettiamola in una ciotola.

Ora aggiungiamo un cucchiaio di olio d’oliva, 3 cucchiai di pesto e le olive.

Mettiamo pangrattato e pinoli in una padella, e facciamo saltare un attimo con un filo d’olio. Stiamo attenti a non far diventare neri i pinoli, o li rovineremo.

Rovesciamo il contenuto della padella direttamente sulla pasta e il nostro piatto è pronto. Possiamo mangiarla subito oppure metterla in frigo e mangiarla l’indomani. Se decidiamo di metterla in frigo, però, lasciamo prima che si raffreddi e arrivi a temperatura ambiente, quindi cerchiamo di evitare di metterla in frigo calda. Potrebbe danneggiarne il gusto e aumenterebbe la temperatura interna del frigo, mettendo a rischio gli altri alimenti.

