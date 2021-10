Molti hanno il pollice verde, altri non amano particolarmente le piante e i fiori, ma se si ha un giardino, occorre averne cura per evitare che si trasformi in una foresta invivibile. A volte basta poco e chi usa questi trucchi poco conosciuti per avere un meraviglioso giardino risparmierà moltissimo tempo e denaro.

Attenzione a questo elemento per trasformare l’angolo verde in un piccolo eden

La prima cosa da fare per mantenere un giardino bello e sano è curare il prato. Il prato in un giardino è quello che immediatamente salta all’occhio e un manto erboso rovinato è terribile da vedere. La manutenzione del prato non deve essere fatta solamente d’estate.

Anche d’inverno è fondamentale prendersi cura del suolo erboso del giardino per avere uno splendido manto in primavera. Quindi, per non trovare un prato rovinatissimo in primavera ecco cosa occorre fare in questa stagione. Niente paura, sono pochi ma efficacissimi accorgimenti.

Ovviamente, anche le piante devono fare la loro parte. Delle belle piante e magari qualche albero possono veramente trasformare il giardino in un piccolo eden, specialmente con la bella stagione. Possiamo rendere il nostro giardino bello, rigoglioso, colorato e ammirato da tutti con dei semplicissimi accorgimenti. Per esempio, uno lo suggeriamo in questo articolo: “Per rendere il giardino un’oasi di bellezza ecco la fantastica soluzione adottata da molti”.

Ci sono molti piccoli trucchi pratici per abbellire il nostro giardino. Di seguito ne suggeriremo alcuni che possono fare risparmiare molto tempo e denaro nella manutenzione del nostro piccolo eden.

Le erbacce sono bruttissime da vedere in un giardino e vanno levate. Lo si può fare facilmente con della carta di giornale. Mettiamo una pagina di giornale sull’erbacce, copriamola di terra e schiacciamo con forza. Le erbacce senza il nutrimento di luce e ossigeno moriranno. Il suggerimento è di usare una carta di giornale biodegradabile.

L’erba che si attacca alle lame del nostro tagliaerba ne riduce l’efficienza? Per evitare questo fenomeno si può cospargere le lame con dello spray sgrassante da cucina.

Nel nostro giardino ci possono essere delle presenze fastidiose, per esempio le lumache. Le lumache non sopportano l’odore dell’aglio e per scacciarle basta fare in questo modo.

Facciamo bollire un litro d’acqua e mettiamoci dentro 2 bulbi d’aglio preventivamente schiacciati. Facciamo raffreddare l’acqua e poi mettiamola in una bottiglia spray.

Spruzziamo il liquido sulle piante infestate dalle lumache e queste nel tempo spariranno.

Per allontanare i parassiti si può utilizzare un metodo semplice ma molto ingegnoso. I parassiti che rovinano le nostre meravigliose piante odiano l’odore del tè e del caffè. Una bustina usata di tè posta sotto le piante che vogliamo proteggere, terrà lontani i parassiti.

