Chi è Giorgio Guidotti e come ha arredato la sua bellissima casa. Curiosità, guadagni e sogni di un PR

Vice Presidente Worldwide Pr & Communication Max Mara, Guidotti raccoglie nella sua casa di Reggio Emilia i ricordi di una vita e gli oggetti che ama di più. Ci suggerisce come prenderci cura dei nostri spazi con gusto e racconta come vede le case del futuro.

Rilassarsi in casa con una tazza di tè, circondati da quadri, sculture e libri, ornamenti e vasi di tutti i tipi. Chi può permetterselo compra oggetti di valore, l’importante però è circondarsi di oggetti che ci fanno stare bene a prescindere dal prezzo. Basta una pianta posizionata nel punto giusto per renderci felici. Giorgio Guidotti ha finito le scuole ed entrato subito in Max Mara dove lavora da una vita. Il segreto per essere soddisfatti e amare il proprio lavoro e godersi le ore passate a lavorare. Ma anche avere una casa fatta su misura a nostra immagine e somiglianza.

Guidotti ama Lucio Fontana e desidera Picasso cubista, ha comprato all’asta un disegno di Andy Warhol a New York e ama gli scatti di famiglia. Ricordi e gusto dominano nell’arredamento. Gli ambienti della sua casa di Reggio Emilia sono spaziosi, il soggiorno è il cuore pulsante ed è sistemato con cura. I suoi momenti di relax dopo i viaggi di lavoro lo ricaricano e organizzare i party per gli amici è un modo divertente per vivere la casa e per stare in compagnia. Il suo sogno? Una casa più grande e con più oggetti.

Persona influente

Chi è Giorgio Guidotti e come ha arredato gli spazi in cui vive? È un PR, vicepresidente di Max Mara, casa di moda italiana con sede a Reggio Emilia. Vive la sua città con passione da uomo di successo. Occhi ben aperti sul Mondo, ama la location di Turtle Bay, Manhattan, in cui ha vissuto al ventiseiesimo piano di un palazzo moderno per ben 20 anni. Anche qui circondato da oggetti variegati come in un mercatino delle pulci. Belle sedie, oggetti vintage, pupazzi, non importa, gli occhi devono poter guardare cose che ci stanno a cuore e non guasta svegliarsi coperti da bellissime lenzuola Porto.

Secondo un documento pubblicato sulla Rete Agenzia delle Entrate, Guidotti sarebbe tra le oltre 200 persone reggiane ad avere un imponibile di oltre 200 mila euro l’anno. Non sono tutti paperoni ma ci sono tanti lavoratori che con design, arte ed eventi sono riusciti a creare una posizione privilegiata contribuendo al successo della città emiliana. Chi è di Reggio è orgoglioso di esserlo e rimane legato alla propria terra per tutta la vita.

Chi è Giorgio Guidotti e come ha arredato gli spazi anche con la tecnologia

La sua casa è antica e si trova in un palazzo storico nel cuore di Reggio Emilia. L’acquisto risale a 30 anni fa e dopo averla rimodernata non ha subito più modifiche. La facciata è dipinta, cosa insolita per Reggio Emilia. I lavori sono stati calibrati e hanno fruttato 2 ambienti spaziosi in più rispetto al progetto originario. Organizzare feste e incontri è fondamentale per chi lavora nel settore delle comunicazioni e degli eventi. Guidotti è presente in tutti i gala più importanti da quelli riguardanti la notte degli Oscar al Met agli eventi delle granfi fondazioni legate ai musei più prestigiosi del Mondo.

Amico di Donatella Versace, Guidotti ha sempre un look impeccabile. Rappresenta l’eleganza italiana all’estero come spesso capita ai talenti nostrani che esportano il Made in Italy. Guidotti è sicuro che le case in futuro saranno più tecnologiche, il post Covid si sta caratterizzando per alcuni cambiamenti che sono già fondamentali. Rimanere connessi con l’esterno è qualcosa di cui non si può fare a meno né per il lavoro né per la vita sociale. Ora che possiamo uscire e viaggiare liberamente, il porto sicuro in cui tornare deve essere più curato che mai.