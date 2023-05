Meglio investire nel mattone o nelle opere d’arte? Ecco cosa fa l’avvocato Bernardini De Pace

È uno degli avvocati più famosi d’Italia, matrimonialista, si è occupata dei divorzi più importanti degli ultimi anni. Da Briatore a Ramazzotti, da Romina Power a Simona Ventura a Totti, sono tanti i nomi illustri che ha rappresentato. 6 studi legali in diverse città, 2 figlie e i nipoti a cui pensare. I suoi investimenti sono sempre mirati.

Ha fatto tutto da sola l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, figlia di giuristi, ha deciso di crearsi una famiglia e di intraprendere la carriera solo in seguito. Ma è riuscita ad avviare una sua attività, avere uno studio tutto suo senza l’aiuto di nessuno. Prima i diritti d’autore di cantanti e artisti, la collaborazione con Montanelli, quindi il diritto di famiglia. Da Gaber, De André, Vanoni, ai volti noti della tv e del jet set. Anche internazionale. Tra i suoi clienti Angelina Jolie e Britney Spears. Ultimamente il suo nome è ricomparso di frequente sui giornali perché ha rappresentato Francesco Totti durante il processo per la separazione e la divisione dei beni con Ilary Blasi.

Che rapporto ha con i soldi l’avvocato Bernardini De Pace e come investe? In una intervista in cui parlava liberamente di denaro ha affermato che i soldi da investire non sono tanti in quanto le tasse prendono una grossa fetta dei suoi introiti. Paga 700 mila euro di tasse all’anno, ha 20 dipendenti e 1 milione di spese che non possono essere scaricate. Se vuole investire lo deve fare in maniera mirata.

Andare sul sicuro

Meglio investire nel mattone o nelle opere d’arte? Il primo acquisto importante dell’avvocato è stato un tailleur ed era il 1989. Ha cominciato a lavorare a 35 anni e ha vissuto tempi duri. Ma ce l’ha fatta. Con i suoi guadagni ha comprato 2 bilocali in via Passione a Milano per le 2 figlie. Ne sono in possesso ancora oggi e fanno reddito. Negli anni Novanta gli investimenti immobiliari di questo tipo si potevano ancora fare. Adesso valgono 10 volte di più. L’avvocato ci ha visto lungo.

Ha comprato la casa in cui vive e una casa al mare, il mattone è stato protagonista nelle sue scelte di investimento. Avrebbe voluto comprare diamanti ma è andata sul sicuro, non è appassionata di Borsa e finanza invece. Sono campi che non le piacciono e non si sente competente. Ama le opere d’arte, ne ha comprate diverse perché prima il sistema fiscale era più vantaggioso. Oggi è più difficile fare certi acquisti. I suoi preferiti sono Mimmo Rotella ed Ercole Pignatelli. Non si fida dei Bitcoin e non le piacciono le carte di credito, preferisce i contanti perché è più facile capire quanto spende.

Meglio investire nel mattone o nelle opere d’arte? I giovani ci provano

I dati ISTAT dicono che nel 2021 quasi il 71% degli italiani aveva casa di proprietà e nel 2022 il trend non è cambiato. Le compravendite sono aumentate di un 8,6%. Per il 45 % degli italiani investire nel mattone resta una buona scelta. I prezzi non possono scendere più di tanto e prima o poi risalgono sempre. La scelta vincente l’hanno fatta coloro che hanno comprato o chiesto un mutuo a tasso fisso prima che i tassi aumentassero. Il Centro Italia è la zona in cui gli investimenti immobiliari resistono maggiormente. Investire nel mattone quindi è consigliato ma è necessario scegliere il momento adatto per farlo.

Il mercato dell’arte invece è più complicato. È illiquido, i livelli di rischio sono difficili da controllare, si basa su informazioni privilegiate che non è facile avere, è in mano a una cerchia ristretta di persone. Può essere considerato un vero e proprio strumento finanziario in cui la piazza, la velocità dello scambio, le modalità di vendita, il gusto di chi opera, il fisco e la liquidità del mercato sono dominanti. I collezionisti millennials operano in maniera diversa, acquistano sul web e sono veloci. Se non siamo veri esperti è meglio lasciare perdere. I clienti delle private bank quando investono preferiscono comunque l’arte del dopoguerra e contemporanea quindi a seguire quella del Novecento e la moderna.