Come proteggersi dal sole in vista dell’estate per la salute della nostra pelle

Come proteggersi dal sole in vista dell'estate

Il sole inizia a farsi molto più forte e si devono prendere le giuste precauzioni per proteggersi. Effettivamente è scientificamente provato che il sole, se preso in maniera non idonea potrebbe portare anche a gravi problemi di salute.

Stare all’aria aperta è una cosa molto positiva, il corpo si riposa e si rilassa, ma come bisogna farlo? Vediamo alcuni consigli.

Le ore di esposizione

Abbiamo detto che il sole fa bene, l’esposizione al sole porta alla produzione vitamina D, molto importante per le ossa però bisognerebbe prendere il sole con responsabilità. Infatti ci sarebbero alcune ore in cui i raggi sono più forti e possono essere dannosi. Quest’ore vanno dalle 11:00 del mattino fino alle 15:00 del pomeriggio. In particolar modo dei mesi estivi quest’orario di punta è meglio evitarlo.

Come proteggersi dal sole in vista dell’estate senza scottarsi

Esistono ovviamente dei metodi e dei prodotti che fanno in modo da proteggere la pelle. Molto spesso capita di sentir dire, soprattutto ai più giovani, di non voler mettere la crema protettiva perché si vogliono abbronzare. In realtà la funzione della crema protettiva è proprio quella di far abbronzare senza bruciare la pelle.

Le protezioni

Esistono diversi gradi di protezione solare, esiste la SPF di 10, 20, 30 e 50. In linea generale quella da utilizzare è la 30 oppure la 50. Questa ci permette una buona protezione. La 50 in modo particolare viene consigliata ai più piccoli, che presentano una pelle molto più delicata e tendono a bruciarsi con molta più facilità. Le creme solari in realtà non devono essere utilizzate solo quando si va al mare, infatti la si può usare anche durante tutto il periodo invernale. Le nuvole non sono segno di mancanza di raggi UV, dunque è sempre bene proteggersi. Andrebbero ripassate ogni 30 minuti/un’ora dopo la prima applicazione. Se non si ha un’esposizione prolungata allora si può ripassare ogni circa 2 ore.

Gli alimenti

Esistono ovviamente anche alcuni alimenti che possono essere consumati ai fini della protezione. Ad esempio, nei mesi dove ci esponiamo di più al sole, potremmo consumare carote, basilico, prezzemolo e peperoncino. Questi alimenti sembrerebbero essere molto indicati in quanto vanno a proteggere dai raggi UV. Anche il cioccolato fondente, essendo ricco di flavonoidi, rientra in queste categorie di alimenti. Come possiamo ben vedere basta veramente poco per aver cura della propria pelle, come proteggersi dal sole in vista dell’estate è qualcosa che tutti dovrebbero sapere.

