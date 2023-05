Cacca di piccione sui vestiti? Chi lavora in lavanderia ci svela come togliere facilmente gli escrementi degli uccelli 

Gli uccelli sono animali stupendi, ma a volte possono diventare davvero insopportabili. Con le loro visite spesso ci lasciano in regalo escrementi su balconi, ringhiere e purtroppo anche sui vestiti. Immagina di stendere il tuo bucato all’aria aperta, di raccoglierlo e trovarlo pieno di macchie. Se non sai come fare a smacchiare i tuoi capi, oggi ti sveleremo i consigli di chi lavora tutti i giorni con i tessuti.

Ti è mai successo di fare una bella passeggiata e tornare a casa con gli indumenti macchiati dalla cacca di piccione? Chi almeno una volta nella vita ha vissuto quest’esperienza sa bene quanto possa essere imbarazzante.

Tuttavia, quel che è peggio è che togliere le macchie che questi escrementi lasciano sui tessuti può essere davvero difficile se non sai come trattarle. In realtà, se agisci nel modo corretto ti basteranno poche e semplici mosse per salvare i tuoi capi preferiti. Vuoi scoprire come fare? Leggi qui di seguito!

La prima cosa da fare è la più importante: mantieni la calma e agisci tempestivamente

Inutile dire che, ovviamente, prima riesci ad intervenire più sarà facile eliminare la cacca dai tessuti. Purtroppo, non sempre possiamo correre a casa a lavare i nostri vestiti. Se invece siamo in casa, il lavoro sarà indubbiamente più semplice.

Gli esperti ci spiegano che, per prima cosa, è fondamentale cercare di capire con che tessuto hai a che fare. Se il tessuto è delicato, raschia via le feci con un oggetto rigido come, ad esempio, una vecchia carta di credito. Se non puoi lavare il vestito perché il tessuto è adatto solo al lavaggio a secco, sarai costretto a portare il capo d’abbigliamento in lavanderia. In caso contrario, ti spieghiamo noi come fare.

Cacca di piccione sui vestiti: che sia fresca o secca ecco come fare a rimuoverla senza fatica

Non appena ti accorgi della macchia, togli con un fazzoletto il più possibile dei residui. Applica subito un mix preparato con mezzo bicchiere di aceto bianco e un cucchiaio di bicarbonato. Questo rimedio è perfetto per i capi colorati: strofina delicatamente cercando di non allargare la macchia. A questo punto, metti a bagno l’indumento in acqua fredda e lascialo in ammollo per qualche ora prima di lavarlo normalmente. Alla fine del lavaggio non troverai nemmeno un alone.

Un altro rimedio efficace soprattutto sui capi bianchi consiste nell’utilizzare un mix di acqua ossigenata, succo di limone e latte freddo. Mischiali insieme e versali sulla macchia da trattare dopo aver tolto il più possibile i residui di escrementi. Lascia agire questo miscuglio per almeno un’ora e metti il tuo capo in lavatrice. Esegui un lavaggio delicato con il sapone di Marsiglia e le macchie saranno solo più un lontano ricordo.

Prevenire è meglio che curare: tienili lontani dal bucato steso in questo modo

Se la cacca di piccione sui vestiti è diventata un vero incubo, fai così. Trita nel mixer un pezzetto di zenzero, una stecca di cannella e un cucchiaino di pepe nero.

Metti un cucchiaio di queste spezie dentro una garza oppure dentro un fazzoletto di cotone, chiudilo con un elastico e appendilo al balcone. Gli uccelli staranno alla larga dal tuo bucato.