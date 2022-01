Chi lo ha detto che vale la pena andare al mare solamente d’estate, quando ci si può divertire tra sabbia ed ombrelloni? Anche se molti italiani non ci pensano spesso, il nostro Paese è costellato di bellissimi borghi costieri che vale la pena visitare anche durante i mesi freddi. In questo periodo è, infatti, possibile godersi l’atmosfera di queste interessanti località e godersi la musica del mare senza essere assaliti dai turisti. Proprio per questo chi ama il mare non dovrebbe perdersi l’opportunità di visitare questi bellissimi borghi che risultano estremamente affascinanti anche durante l’inverno. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Riuscire a passare un fine settimana sereno non lontano da casa non è sempre difficile

Riuscire a rilassarsi rimanendo in casa non è sempre facile. Tra impegni lavorativi e problemi familiari, a volte è realmente difficile riuscire a “staccare la testa” e passare un fine settimana sereno. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo motivo abbiamo presentato ai nostri lettori delle bellissime località in cui potersi rilassare in tutta serenità. Ad esempio, abbiamo descritto alcuni borghi sparsi per tutta Italia. Inoltre, abbiamo spiegato perché chi ama la natura non deve perdersi questi posti. Oggi scopriremo invece alcuni bellissimi borghi costieri, stupendi da visitare anche durante i mesi più freddi dell’anno.

Chi ama il mare non dovrebbe perdersi l’opportunità di visitare questi bellissimi borghi che risultano estremamente affascinanti anche durante l’inverno

Iniziamo questo viaggio alla scoperta di alcuni dei più bei comuni da visitare durante l’inverno con un piccolo tesoro della Liguria. Parliamo di Zoagli, borgo affacciato sul mare in cui poter passare un fine settimana diverso dal solito. Qui sarà possibile passeggiare su dei sereni lidi di ciottoli, e ammirare le due antiche torri. Un altro posto, che gli amanti del mare e della storia potrebbero visitare durante l’inverno, è Porto Santo Stefano, interessante borgo dell’Isola del Giglio. Qui sarà possibile passeggiare serenamente sulle coste della città e visitare l’antico forte spagnolo risalente al 1630 circa. Infine, gli amanti della Sardegna non dovrebbero perdersi l’occasione di visitare Castelsardo, bellissimo borgo isolano a picco sul mare. Durante l’inverno sarà infatti possibile esplorare l’antica cittadina e il suo castello, senza doversi confrontare con le torme di turisti estivi.

