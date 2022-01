Bigiotteria che passione! Per alcune di noi è proprio così, al punto tale da non aver più dove riporre e sistemare tutti i nostri bijoux.

Non c’è viaggio, gita fuori porta, puntatina al centro commerciale o shopping online che non si concluda con un bel paio d’orecchini o un braccialetto.

Questo è ancor più probabile se siamo delle amanti di particolari tipi di gioielli, come ad esempio quelli con applicazioni preziose.

C’è chi ama le perle, chi le pietre naturali grezze o lavorate, chi invece non può proprio fare a meno di un bel tocco di corallo.

Oggi ci dedicheremo proprio a questo fantastico organismo vivente che colora i fondali marini raccogliendo estimatori in ogni parte del Mondo.

Forse è per questo che è spesso regalato al ritorno da località di mare ed indossato prettamente in estate.

Tuttavia ogni giorno è perfetto per colorarsi di rosso, rosa o addirittura nero!

Si può riconoscere un prodotto di qualità?

Ci piace il corallo ma non siamo delle veri intenditrici, eppure soprattutto con questo tipo di gioiello la fregatura è sempre dietro l’angolo.

Per questo affidarsi unicamente al prezzo, se cerchiamo la qualità, può essere indicativo ma sicuramente non una garanzia.

Dobbiamo sviluppare un buon occhio e notare soprattutto i piccoli difetti.

Sebbene infatti i gioiellieri tenderanno ad eliminarli, piccole increspature, venature o macchioline dovrebbero essere sinonimo di autenticità.

Non esisteranno mai, per quanto lavorati, due pezzi di corallo completamente identici!

Basta un unico semplice trucchetto per pulire e mantenere splendenti gioielli e bijoux in corallo con applicazioni

Di fronte a prodotti di questo tipo, e soprattutto se sono di buona qualità, la cosa migliore da fare è agire con prudenza.

Per la bigiotteria in generale, possiamo indicare almeno 5 comuni errori da evitare per mantenerla lucida e pulita. Quando abbiamo a che fare con una cosa preziosa e delicata (e spesso molto costosa) come il corallo il discorso è diverso. Diverso, ma non complicato. Spesso, infatti, la semplicità è l’arma migliore.

Infatti basta un unico semplice trucchetto per pulire e mantenere splendenti gioielli e bijoux in corallo con applicazioni.

Basterà metterli in ammollo per 5/10 minuti in una ciotola di acqua calda (ma non bollente!) in cui avremo sciolto due cucchiai di sale grosso.

Dopodiché senza risciacquare asciughiamo con un panno in microfibra ed ammiriamo il risultato.

Sembreranno come nuovi, lucidi e splendenti.