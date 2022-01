Italia, Paese di arte, cultura e anche all’insaputa di molti, assolute bellezze naturali. Il Bel Paese è infatti ricco di piccoli tesori in cui poter passare delle bellissime giornate all’insegna del relax e dell’aria pulita. Inoltre, queste località presentano degli scorci realmente impressionanti, perfetti per essere postati sui nostri social. Infatti, foto stupende e paesaggi incontaminati aspettano i visitatori di queste bellissime località in cui è possibile riscoprire un contatto autentico con la natura. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un fine settimana nella natura più incontaminata

Vivere in una grande città può essere emozionante e pieno di opportunità, ma presenta anche delle problematiche importanti. Traffico, rumori notturni e inquinamento possono infatti turbare le nostre attività quotidiane ed essere un’importante fonte di stress. A volte si presenta così il bisogno di staccarsi dalla grande città e visitare delle piccole località in cui la tranquillità regna sovrana. Proprio per questo motivo negli ultimi mesi abbiamo presentato ai nostri Lettori dei piccoli borghi in cui potersi rilassare lontani dal caos cittadino.

Ad esempio, abbiamo spiegato perché aria pulita, serenità attendono i visitatori di questi bellissimi borghi immersi nella natura più incontaminata. Abbiamo inoltre spiegato perché gli amanti della neve non dovrebbero perdersi queste mete veramente stupende durante l’inverno. Oggi andremo a scoprire delle altre bellissime località naturalistiche dai paesaggi veramente particolari.

Foto stupende e paesaggi incontaminati aspettano i visitatori di queste bellissime località in cui è possibile riscoprire un contatto autentico con la natura

Non tutti lo sanno, ma l’Italia è disseminata di interessanti Geoparchi, località che fanno parte di un’importante iniziativa UNESCO, la rete mondiale dei geoparchi. Sono 11 i siti italiani sparsi per tutta la penisola che aderiscono a questa iniziativa. Tra questi vi è il Geoparco dell’Aspromonte, facilmente raggiungibile da Reggio Calabria. Proprio qui sarà possibile perdersi nella natura e visitare il Montalto, vetta da cui scattare delle bellissime foto.

Da qui, in giornate nitide, è infatti possibile abbracciare con lo sguardo tutto il territorio circostante, fino allo stretto di Messina e all’Etna. Non lontano da Livorno sorge invece il Parco Minerario toscano, località in cui è possibile scoprire degli interessanti fenomeni naturali.

Qui sarà infatti possibile perdersi tra i resti di miniere antiche, alla scoperta di fonti di acqua termale e gas naturale. Una località che offre degli spettacoli naturali veramente suggestivi, perfetti per essere immortalati dalle nostre fotocamere.

