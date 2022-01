Sono tantissimi gli italiani amanti dei viaggi che hanno deciso di mettere nel cassetto la propria passione per un po’ di tempo. Riuscire a spostarsi fuori dal nostro Paese è infatti diventato particolarmente difficile a causa delle restrizioni e del numero dei contagi. Eppure, non sempre c’è bisogno di allontanarsi troppo da casa per scoprire dei posti che vale veramente la pena di visitare. L’Italia è piena di bellissime località poco conosciute da visitare durante i fine settimana senza spostarsi troppo da casa. Oggi andremo a scoprire alcune di queste gemme che saranno particolarmente apprezzate dagli appassionati di storia e letteratura. Infatti, Gli amanti della cultura e dei viaggi non dovrebbero perdersi una visita a questi bellissimi borghi sparsi per tutta Italia. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Alla scoperta di alcuni dei più interessanti luoghi italiani

Con l’arrivo della pandemia è diventato particolarmente difficile riuscire a viaggiare fuori dall’Italia. Le paure legate alla pandemia in corso e le restrizioni hanno infatti spinto molti italiani a passare le proprie giornate libere vicino a casa. Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo cercato di presentare ai nostri lettori delle bellissime mete tutte italiane da visitare. Su questa falsariga oggi andremo a scoprire alcuni bellissimi borghi italiani perfetti per passare un bel fine settimana non troppo lontani da casa.

Non tutti conoscono i Borghi della lettura, piccoli tesori sparsi per il territorio italiano dove storia e cultura si uniscono in un mix irresistibile. Eppure, le comunità aderenti a questa iniziativa sono localizzate in molte regioni di Italia, rendendoli così luoghi perfetti per passare un fine settimana diverso dal solito. Ad esempio, chi abita in Campania potrebbe visitare Gioia Sannitica, piccolo comune non troppo lontano da Caserta.

Visitando le frazioni di questo paese campano si potranno riscoprire delle interessanti chiese antiche, tra le quali spicca il Santuario della Madonna del Bagno. Chi abita in Emilia-Romagna potrebbe invece passare un fine settimana diverso dal solito presso Santa Sofia, interessante borgo che sorge non lontano da Forlì. Qui sarà possibile ritrovare un contatto autentico con la natura, esplorando i bellissimi parchi che si ergono in prossimità del paese emiliano. I borghi appena presentati sono solo alcuni di quelli che fanno parte di questa iniziativa. Per avere una lista completa rimandiamo al website dedicato.

