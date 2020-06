Ecco cosa accade a mangiare insalata tutti i giorni.

Una bella insalata è quello che ci vuole in un’afosa giornata estiva. Un bel piatto fresco, che si presta a tante gustose soluzioni e varianti che tanto bene fanno alla nostra salute. L’insalata è una verdura primaria, un po’ come i numeri: essenziale, unica, basilare. Non solo, perché riuscendo a donare il senso di sazietà, è anche un valido aiuto per la nostra linea. Elencare tutti i pregi dell’insalata porterebbe via pagine intere, ci limitiamo a riportare uno studio dell’International Cancer Institute. Ecco cosa accade a mangiare insalata tutti i giorni.

Tutti i benefici di un’insalata al giorno? Eccoli. Riduce il colesterolo, dona senso di sazietà, aumenta il transito intestinale e cura la stitichezza, contrasta i radicali liberi. E ancora. Previene il cancro, brucia le calorie presenti nel corpo, apporta Vitamina K per le ossa e infine migliora la salute della pelle.

Secondo il prestigioso istituto internazionale, un’insalata al giorno, unita ad attività motoria, alla mancanza di fumo e abusi di alcol abbassa del 30% la possibilità di contrarre i tumori

Vari tipi più salutari

A questo punto, assodato che l’insalata ci protegge, quali sono le migliori per la nostra salute? Eccole:

– Insalata e radicchio rosso, per proteggere il cuore

– Insalata e rucola, per dimagrire

– Lattuga per sgonfiare la pancia e aumentare la diuresi

– Insalata belga, chiamata anche “invidia” per favorire la digestione

– Insalata e valerianella per combattere la stanchezza e donare energia

Qualche insalata particolare

Ecco cosa accade a mangiare insalata tutti i giorni, scegliendo qualche variante a quelle classiche: