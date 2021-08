È la vera rivoluzione delle nuove collezioni, perché ricorda capi del passato ma con un occhio al presente. Stiamo parlando del collo babydoll, una sorta di merletto molto ricco che spopola in molte nuove collezioni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di sottili camicette a mezza manica, o a 3/4. Queste mostrano, nella parte superiore, un colletto con le ali importanti e qualche merletto sull’orlo.

Visto che ancora in poche conoscono l’innovativo dettaglio per un viso più giovane e un aspetto curato, ecco cosa sapere sul collo babydoll. Il Team di Moda di ProiezionidiBorsa intende svelare i migliori modi per indossarlo in look straordinariamente sofisticati.

Che cos’è il collo babydoll e perché vale la pena indossarlo

Questo dettaglio conferisce all’outfit un aspetto molto romantico, dato dalle forme dolci dell’ampio colletto e dai merletti. A questo proposito, la Redazione aveva già spiegato l’utilità del colletto nelle videochiamate di lavoro e i motivi per cui esso incornicia il viso. Ma questo particolare modello riesce a fare molto di più, soprattutto per le donne più grandi.

Questo dettaglio romantico rende più giovanile l’outfit, senza cadere nell’eccesso. L’area del collo è importantissima per una donna, infatti avevamo mostrato perché per capire l’età di una persona basta osservare questa zona precisa del collo. Questo modello di colletto sfila il collo senza metterlo eccessivamente in risalto.

Come abbinare questo dettaglio senza sbagliare

Suggeriamo di puntare proprio su romantiche camice con questo collo, possibilmente in tinte come l’avorio o il bianco sporco. Molti modelli hanno anche un fiocchetto centrale, che rende ancora più romantico e bon ton l’intero look.

È possibile abbinare una gonna morbida al ginocchio, magari a portafoglio, oppure un jeans flare o gamba dritta.

Anche il colore oxford è perfetto per i prossimi mesi, specialmente se abbinato a una gonna della tinta cammello e a comodi stivaletti. Per l’inverno basterà puntare su maglioncini imbottiti dotati di collo babydoll e magari con la manica larga o a palloncino.

Sulla scarpa esiste davvero tanta possibilità di scelta ed è possibile variare da una scarpa comoda a un tacco abbastanza alto.

In poche conoscono l’innovativo dettaglio per un viso più giovane e un aspetto curato

Questo semplice colletto farà sempre il viso più giovane e conferirà una certa eleganza all’intero look. Per le vere appassionate di stile consigliamo di puntare su modelli in cui la stampa del colletto richiami quella della gonna combinata.

Riguardo, invece, all’ampiezza del colletto, suggeriamo di non prenderlo eccessivamente scivolato. Il colletto deve rimanere immediatamente vicino al viso per svolgere il suo mestiere a regola d’arte.