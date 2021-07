L’abbigliamento vintage torna ogni anno a vestire un numero sempre maggiore di persone e a conquistare per il suo fascino di vissuto. La moda del passato ha sempre delle piccole influenze sulle tendenze attuali, proprio come accade con gli abiti popeline.

Il popeline è un tessuto comodo e traspirante, che in passato le donne benestanti sceglievano per distinguersi dalla gente comune. Il nome sorge da una delle Residenze Papali in Francia in cui avvenne la sua prima produzione. Le curiosità e le cose da scoprire sugli abiti in popeline, però, sono davvero tantissime. Certo è che ritorna di moda questo incredibile capo del passato che sta spopolando fra le donne di ogni età.

Che cos’è il popeline e perché scegliere abiti in questo tessuto

Il materiale è abbastanza comodo e traspirante e in passato a comporlo era solo seta. Oggi si tratta di un misto di cotone, seta e semi-seta lavorati secondo trame specifiche. Le diverse varietà di popeline cambiano in base alla tipologia dell’orlo, ma tutte hanno in comune alcuni vantaggi. Tutti gli abiti in questo tessuto sono innanzitutto comodi e traspiranti e mantengono la loro forma per lungo tempo.

La varietà di colori in cui è possibile acquistare questi abiti è davvero infinita. Questo perché è veramente facile colorare il tessuto, così come è facile mantenerlo curato anche a distanza di tempo. Il popeline è, inoltre, davvero traspirante e perfetto per l’estate, ma anche per il resto delle stagioni. Ecco subito come indossarlo e quali abiti in popeline è impossibile lasciarsi sfuggire.

Perché ritorna di moda questo incredibile capo del passato che sta spopolando fra le donne

Il popeline rende non solo sui vestiti, ma anche sulle gonne, perché il tessuto scorre morbido sulla pelle. Suggeriamo di puntare su modelli semplici ma dai colori vivaci. I migliori sono gli abiti con corpetto steccato e rigido e con lo scollo morbido. Le gonne a campana e le maniche corte rendono ancora più particolari gli abiti in questo tessuto.

Qualcuno, poi, sceglie il popeline anche per i vestiti da spiaggia e i copricostumi. Non servirà neppure stirare frequentemente gli abiti, che tendono a riacquistare la loro forma originaria subito dopo il lavaggio. Suggeriamo comunque lavaggi dai 30 ai 60 gradi e di non asciugare il popeline sotto i raggi del sole diretto. Per quanto riguarda la stiratura, consigliamo d’impostare la modalità cotone.