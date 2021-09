Con un po’ di creatività è possibile abbellire piccoli angoli di casa troppo freddi e impersonali. Per fare questo nel modo più economico esistente bisogna naturalmente puntare sul riciclo e sulla sua capacità di dare nuova vita a oggetti dimenticati.

Un po’ di spago, un palloncino da gonfiare o una zucca non mangiata è tutto ciò che occorre per portare un po’ di aria autunnale in casa. Infatti, per ottenere bellissime zucche ornamentali con cui decorare casa d’autunno bastano questi ricicli intelligenti e super economici. Ecco qualche spunto per dare libero sfogo alla propria fantasia.

Come decorare casa con le zucche in autunno in modo economico e conveniente

Il modo più semplice e naturale per ottenere una bella zucca ornamentale è quello di usare proprio una zucca vera, ma inutilizzata.

Basterà iniziare scavandola dall’interno di tutta la polpa e dopo aver ricavato un piccolo cerchio nella parte superiore da cui tirare fuori la polpa. A questo punto, bisognerà inserire dentro un sacchetto come quelli usati per il congelatore e poi qualcosa come la gommapiuma o una vecchia spugna.

Dentro consigliamo d’inserire dei rami di pampas o qualche bel fiore secco presente in casa. Un giro di corda per nascondere il poco spazio tra la zucca e l’inizio dei rami ed ecco ottenuto un bellissimo oggetto decorativo, utile anche come centrotavola.

Chi non ha la fortuna di avere zucche vere in casa ha altre due soluzioni. La prima prevede l’utilizzo di un vecchio filo come quello usato per l’uncinetto e una qualsiasi cosa che ricordi una sfera. Vanno bene polistirolo, gommapiuma o qualsiasi materiale che consenta di forare il centro della sfera.

All’interno bisognerà inserire il filo volta per volta, per farlo ruotare tutto intorno alla sfera e ricoprirla dal basso verso l’alto. È consigliabile usare filo arancione o marrone, ma è possibile creare anche zucche colorate. Una volta ricoperta tutta la sfera, bloccare l’ultima estremità del filo all’interno.

Basterà inserire un piccolissimo frammento di rametto al centro ed ecco una meravigliosa zucca artificiale.

L’ultima idea

Allo stesso modo, è possibile gonfiare un palloncino e passare intorno qualche giro largo di spago sottile. Bisognerà ricreare i tipici solchi della zucca.

Bloccare lo spago sopra il palloncino e farlo scendere dall’alto verso il basso 4 o 5 volte. Bloccare lo spago con lo scotch e gonfiare un altro po’ il palloncino.

Ricoprire con una miscela di acqua e colla vinilica e carta e dipingere dopo l’asciugatura.

Approfondimento

Ecco altre idee per abbellire casa in economia e con originalità.