Nella notte partirà a Dubai l’Expo 2020, con un anno esatto di ritardo causa Covid. Nella città più grande degli Emirati Arabi Uniti, si assisterà a sei mesi di tecnologia e innovazione, tutto nel nome della sostenibilità. Sono previsti più di 25 milioni di persone che approderanno in uno dei poli più moderni del Mondo, dove l’impossibile sembra non esistere. Dal grattacielo più alto di sempre, il celeberrimo Burj Khalifa, con i suoi 829,80 metri di altezza al Burj al-Arab, l’hotel più lussuoso del pianeta. Tutto qui è sfarzo, meraviglia, sfoggio di ricchezza estrema e tecnologia. Il paese dei balocchi per chi ama la modernità spinta. Una goduria per gli occhi per chi pensa in verticale, uno sguardo costantemente proiettato al futuro.

Forse non tutti sanno che si trova a Dubai la piscina più profonda del Mondo

E in questo contesto non poteva mancare un ulteriore record. Questa volta, però, i nostri occhi non devono guardare verso l’alto, ma all’opposto, verso il basso. La Deep Dive Dubai, infatti, ha strappato il primato di piscina più profonda del Mondo alla polacca Deep spot. La piscina degli Emirati ha una profondità di 60 metri, ben 15 in più rispetto alla collega della Polonia. Gli amanti delle immersioni sono attesi qui per un’esperienza unica nel suo genere. L’enorme vasca è collocata all’interno di una avveniristica struttura a forma di ostrica, mollusco simbolo degli Emirati, conosciuti anche per la pesca delle perle.

I progettisti della piscina, però, si sono superati non tanto sulla profondità raggiunta, quanto per il suo contenuto. In essa, infatti, è stata ricreata una città sommersa, in cui sono presenti strade, edifici, lampioni, cabine telefoniche, ma non solo. Anche dettagli incredibili, come carrelli della spesa abbandonati, biciclette, un calcio balilla, dei bidoni della spazzatura. Sono stati ricreati ambienti in maniera particolare e minuziosa, dai locali di un’officina alla camera da letto piena di giochi di un bambino.

Musica come sottofondo

Speciale è anche l’illuminazione, così come il sottofondo musicale che si può ascoltare durante l’immersione. Questa risulterà molto gradevole anche per la temperatura costante dell’acqua a 30 gradi, senza sbalzi termici. Ogni sei ore, il contenuto della piscina viene riciclato con una tecnica avveniristica di filtraggio, sviluppata dalla NASA. Ecco, forse non tutti sanno che si trova a Dubai la piscina più profonda del Mondo, ma, al momento non è ancora aperta al pubblico. L’inaugurazione è avvenuta il 7 luglio scorso, ma solo pochi eletti hanno potuto provarla. Durante l’Expo, ci sarà il lancio definitivo al grande pubblico e siamo convinti che verranno sub da ogni parte del Mondo per visitarla. Intorno ai 200 dollari il costo per immergersi, sia per i principianti che per gli esperti. Per i primi sono a disposizione anche dei corsi di apnea, per godersi appieno lo spettacolo della piscina sommersa più grande del pianeta.

