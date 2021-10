Leggiamo tutti i giorni articoli interessanti sulla nostra testata che indicano come prenderci cura del nostro corpo. Bruciare i grassi e migliorare la muscolatura con questi cibi è uno di questi. Ci occupiamo delle ginocchia, delle gambe, del viso e della pelle. E, ancora della schiena e della cervicale, ma c’è una parte del corpo a cui nessuno pensa mai ma che dobbiamo mantenere in salute. Vedremo proprio in questo articolo come prenderci cura di alcune strutture fondamentali del nostro corpo.

Ma che fastidiosa la tendinite

Chi fa un’attività sportiva regolare, magari con gare e competizioni, bene sa quanto fastidiosa sia la tendinite. Una delle più famose è il “gomito del tennista”, ma non meno importante è la “spalla del nuotatore”. Sono 2 delle tendinopatie, più comunemente conosciute come tendiniti. Colpiscono come dicevamo soprattutto coloro che stressano i tendini per l’abitudine a fare sport.

C’è una parte del corpo a cui nessuno pensa mai ma che dobbiamo mantenere in salute

Solitamente sono due i sintomi più comuni che colpiscono i nostri tendini: l’infiammazione e la lacerazione. Per evitare di arrivare alla seconda, è fondamentale curare la prima. Come accade molto spesso a livello sportivo, ai primi sintomi dolorosi, dobbiamo fermarci. Proprio la tendinite non solo si annuncia con un forte dolore sulla parte interessata ma molto spesso si fa sentire anche quando dormiamo e siamo distesi su di un fianco. Questo accade ovviamente soprattutto con le spalle.

Attenzione però che la tendinite può colpire anche chi effettua sovraccarichi di lavoro nel proprio impiego. Esempi vengono dai cantieri, dalle fabbriche e dalle attività artigianali.

Come sempre è fondamentale lo stretching

Prevenire delle tendiniti soprattutto se siamo sportivi agonisti non è facile. Sicuramente una delle cose fondamentali nella prevenzione è il riscaldamento prima dell’attività. Soprattutto adesso che tornano freddo e umidità e i nostri muscoli sono maggiormente a rischio infortuni. Lo stretching in questi casi risulta molto importante prima dell’allenamento, così come il defaticamento alla fine. Facciano particolare attenzione soprattutto coloro che non sono abituati a sforzi sportivi prolungati o non abbiano abbastanza esperienza.

Come agire immediatamente in caso di tendinite

Appena il tendine si infiamma, la prima cosa da fare è fermarci. Come primo intervento andrà bene del ghiaccio. Ottima in questi casi, la classica borsa del ghiaccio. Se non ce l’abbiamo, avvolgiamo i cubetti in un fazzoletto. A questo punto, bisognerà contattare il nostro medico, o quello dello sport, per capire tempi e modi di recupero.

