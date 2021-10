Dopo la bellissima notizia del Premio Nobel al fisico italiano Giorgio Parisi, arriva il riconoscimento per Benjamin List e MacMillan. I due scienziati insigniti del Premio Nobel per la Chimica 2021 hanno sviluppato un particolare metodo per la costruzione molecolare. Vediamo di cosa si tratta con l’aiuto degli Esperti di Attualità di ProiezionidiBorsa.

L’organocatalisi è un processo che ha avuto un grande impatto sulla ricerca farmaceutica e molti altri settori. Il lavoro dei premiati ha contribuito a rendere meno inquinante tutta la chimica mondiale. Quindi anche per quanto riguarda il campo della chimica l’Accademia di Stoccolma ha avuto ancora una volta un occhio ‘green’ e di riguardo per la tutela dell’ambiente. Anche il Nobel sposa la causa della rivoluzione verde, che impegna tutti a tutelare la Terra, messa a repentaglio dall’inquinamento.

Il pregevole lavoro di List e MacMillan

Nelle motivazioni che accompagnano l’assegnazione del Premio Nobel 2021 per la chimica a Benjamin List e David MacMillan si legge che buona parte della ricerca farmaceutica richiede l’utilizzo di catalizzatori, che vengono utilizzati per controllare e accelerare le reazioni chimiche. A lungo si è ritenuto che esistessero solo due tipi di catalizzatori, funzionanti con l’impiego di metalli o enzimi. Il grande merito di List e MacMillan risiede nell’aver sviluppato – indipendentemente – l’organocatalisi asimmetrica, un terzo tipo di catalisi che sfrutta di fatto catalizzatori organici.

Premio Nobel 2021 per la chimica a Benjamin List e David MacMillan

I catalizzatori chirali che erano maggiormente impiegati fino al 2000 erano molto inquinanti. Contenevano fra l’altro metalli pesanti, costosissimi e potenzialmente tossici. Vale a dire prodotti che erano quasi sempre difficili da smaltire. In aggiunta, avevano bisogno di condizioni di lavorazione molto particolari, per esempio l’assenza rigorosa di aria e acqua.

Benjamin List e David MacMillan hanno creato catalizzatori organici che possono essere usati per guidare moltitudini di reazioni chimiche. Utilizzando queste reazioni, i ricercatori possono ora costruire in modo più efficiente molti tipi di nuove molecole. Da quelle farmaceutiche a quelle in grado di catturare la luce nelle cellule solari.