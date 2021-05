Una delle sensazioni più sgradevoli che possiamo avere quando siamo a tavola è quello di mangiare la portata diventata fredda. A casa è una semplice scocciatura, al ristorante diventa un vero e proprio fattore discriminante. Può infatti capitare di mangiare bene, ma lamentarsi che cibo non arriva caldo. Allora, c’è un solo modo per mantenere il cibo caldo ed evitare la scocciatura di mangiarlo freddo ed è questo: cucinare con la pietra lavica. Vediamone la spiegazione in questo articolo dei nostri Esperti e perché sempre più italiani si stanno convertendo a questo ottimo sistema di cottura.

Quanto è utile la piastra in pietra lavica

La pietra lavica, come dice la parola stessa è ricavata dalla lava colata dai vulcani. Parliamo, perciò, di un materiale al 100% naturale e non contaminato. Decisamente un vantaggio in un’epoca in cui dobbiamo stare attenti veramente a tutto ciò che mettiamo in tavola, accessori per primi. C’è un solo modo per mantenere il cibo caldo ed evitare la scocciatura di mangiarlo freddo ed è questo che quindi è anche veramente salutare.

I benefici nella cottura della pietra lavica

Una cottura che non debba fare i conti con eventuali sostanze nocive è già un punto di partenza importante. A ciò aggiungiamo il fatto che, come dicevamo, un piano cottura in pietra lavica mantiene caldi gli alimenti e i vantaggi sono già due. Ma, non finiscono qua, perché, non producendo fumo, la pietra lavica mantiene assolutamente integro il sapore del cibo. Pensiamo anche e solo a una semplicissima bistecca cotta in questo modo. Avremo la carne calda, saporita, cotta bene e, altro particolare importante, piena delle sostanze nutritive che non si sono disperse nella cottura.

Come utilizzare la piastra in pietra lavica

Detto questo, se abbiamo intenzione di provarla, non facciamoci spaventare, perché possiamo tranquillamente utilizzare la piastra di pietra lavica anche sui fornelli. Diciamo che il suo uso migliore sarebbe sul camino e sul barbecue, per il quale però, esistono prodotti particolari.

