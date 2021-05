Il sistema di messaggistica istantanea WhatsApp permette oltre che scambiarci messaggi con nostri contatti in modo immediato, anche di condividere tante altre cose. Immagini, foto video, documenti e anche messaggi vocali.

Possiamo, inoltre, scoprire come una persona ha cancellato il nostro numero di cellulare tramite WhatsApp e fare le video chiamate. Oltre tutto questo, però, c’è la possibilità di usare una funzione molto utile qualora si voglia rintracciare una persona. Ovvero la condivisione della posizione.

È una funzionalità molto comoda qualora si voglia raggiungere un amico da qualche parte o un parente e non si sa dove precisamente sia localizzato. Per questo motivo spesso gli si chiede di “inviare la posizione su WhatsApp”.

Oppure siamo noi ad inviare la nostra posizione per farci raggiungere. In realtà, questa funzione è molto utile anche quando posteggiamo la nostra macchina.

Il trucco per scoprire come ritrovare la propria automobile

Ecco svelato lo stupefacente trucco che sta spopolando per non dimenticare più dove abbiamo posteggiato la macchina usando semplicemente WhatsApp.

Sembrerà incredibile, ma se vogliamo ricordarci dove abbiamo parcheggiato basterà usare questa funzione.

Infatti, bisognerà solamente aprire la chat dell’amico a cui vogliamo mandare la nostra posizione nel momento in cui siamo scesi dalla macchina e inviarla. Come? Basterà cliccare sul tasto più (+) in basso a sinistra se si ha l’IPhone.

Successivamente bisogna pigiare sul tasto posizione e aspettare che la precisione della posizione diventi quanto più prossima alla nostra. Terminato ciò, basterà cliccare “invia la tua posizione attuale” e il gioco è fatto.

A questo punto si potrà cliccare sulla posizione inviata precedentemente per aprire maps e vedere il percorso che ci riporterà alla nostra automobile.

È possibile inviare anche una posizione temporanea

Oltre a questo, esiste anche un’opzione che ci può permettere di inviare una posizione temporanea qualora ne avessimo bisogno.

Nel momento in cui si vuole inviare la posizione, infatti, è possibile scegliere se far conoscere al nostro interlocutore questa informazione.

Ovvero c’è l’opzione 15 minuti, 1 ora o 8 ore, il tempo relativo al momento in cui la posizione resterà disponibile. Come si può notare, WhatsApp oltre che un’applicazione per mandare messaggi, può essere molto utile per tante altre situazioni.