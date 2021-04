Stiamo venendo in questi giorni tutta una serie di articoli e suggerimenti su come riciclare i prodotti di casa per le nostre piante. Abbiamo visto negli articoli della nostra Redazione quanto bene faccia alle nostre piante il compost naturale degli avanzi di casa. E, proprio adesso c’è un motivo se gli italiani in questi giorni stanno scolando le verdure nell’orto. Ma non sono impazziti. Stanno semplicemente riunendo in una sola azione due validissimi propositi. Vediamoli assieme in questo articolo dei nostri Esperti.

Risparmiare acqua è fondamentale per la terra

Proprio nei giorni scorsi abbiamo festeggiato la Giornata Internazionale dell’acqua. Ovunque, abbiamo visto campagne pubblicitarie che ci ricordavano quanto sia preziosa, ma non infinita, questa risorsa. Tutta una serie di suggerimenti, soprattutto per noi occidentali, su come risparmiare acqua, non solo per la bolletta, ma anche per il pianeta. Secondo le stime e le analisi degli esperti, ogni famiglia italiana ogni giorno potrebbe risparmiare con qualche accorgimento anche 35 litri di acqua. E, considerando che le bollette sono sempre più care, non è cosa da sottovalutare.

Due azioni in una

Dunque, c’è un motivo se gli italiani in questi giorni stanno scolando le verdure nell’orto, risparmiando acqua e donandola alle piante di casa. Molte famiglie stanno posizionando dei secchi per recuperare l’acqua del lavaggio dell’insalata o degli spinaci. Giusto per fare qualche esempio. Ponendo, infatti sopra al secchio, uno scolapasta, andremo a recuperare dell’acqua utilissima alle nostre piante, e, che altrimenti andrebbe perduta.

Un trucco valido anche per proteggere il nostro orto

Stiamo assistendo proprio in questi giorni a degli incredibili sbalzi termici. Siamo passati dai 25° di Pasqua e Pasquetta addirittura alla neve di molte zone del nord Italia. E, se avevamo già provveduto a seminare e piantare, abbiamo corso il rischio di vedere vanificato il nostro lavoro. Un piccolo trucchetto per aiutare il terreno e l’orto a proteggersi dal freddo è proprio quello di riutilizzare l’acqua di risciacquo contenuta nel secchio. Una volta pieno, lo possiamo posizionare al sole, anche se la temperatura è abbastanza fredda, e, grazie alla plastica, si scalderà abbastanza velocemente. Ciò ci permetterà di aiutare il terreno, versandogli dell’acqua tiepida e salvaguardando la coltivazione circostante.

