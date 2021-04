Oscar Wilde uno dei più grandi poeti della letteratura mondiale diceva sempre: “Non dobbiamo capire le donne, ma amarle”. E, in questa frase c’è tutta la verità, o presunta tale, nelle differenze che soprattutto gli uomini trovano tra i due sessi. Ecco, allora 3 cose che le donne desiderano quotidianamente e 3 che proprio non sopportano, raccolte da una psicologa americana. In un mondo in cui aumentano i divorzi e diminuiscono i matrimoni, qualche suggerimento utile, senza insegnare nulla a nessuno, può decisamente fare comodo.

Il cavaliere col cellulare al posto del cavallo

Tra le 3 cose che le donne desiderano quotidianamente e tre che proprio non sopportano, c’è ancora comunque, secondo la psicologa americana, la ricerca del gesto di cavalleria. Anche se le donne moderne ed emancipate sono più pratiche e meno sognatrici, un gesto gentile può fare la differenza. E, se una volta, al primo appuntamento, aprire lo sportello della macchina faceva la differenza, adesso può bastare anche un semplice sms. Se il cavaliere non ha più né il cavallo e tantomeno il castello, almeno il cellulare ce l’ha. E, un semplice sms, anche in pausa pranzo, fa sentire la compagna sempre desiderata.

L’importanza dell’ascolto

E, se un messaggio è molto gradito, ancora di più lo è ascoltare le nostre compagne a fine giornata. Mentre l’uomo sfoga tutta la sua praticità nell’aperitivo o nella lettura del giornale, la donna preferisce un dialogo, anche breve, e un confronto aperto.

Alle donne piace sempre e comunque l’uomo ironico

Passano gli anni, ma secondo la psicologa e tutte le sue pazienti, le donne amano sempre gli uomini che le facciano sorridere. Anche con una semplice battuta, anche con una spruzzata di buon umore nei momenti difficili. Quasi tutte le donne preferiscono avere vicino a sé un compagno ottimista e solare, piuttosto che brontolone e solitario.

3 cose che le donne proprio non sopportano

Chiudiamo vedendo quali sono le tre cose che, secondo lo studio americano, le donne proprio non sopportano:

la mancanza di igiene e la trascuratezza costante;

la dimenticanza del compleanno e delle date importanti di coppia;

la dimostrazione di scarsa sicurezza e poca onestà.

Per una volta, non è stato volutamente affrontato il tema del sesso, focalizzando invece l’attenzione su tutti gli altri aspetti della vita di coppia.

