Quanti scatoloni in soffitta e quanti in garage! A quanto pare buttare cose vecchie non fa parte di tante persone che, sulla scia dei ricordi, preferiscono conservare. Tra i tanti oggetti messi da parte, almeno una volta nella vita, è capitato di riavere tra le mani una gabbia per uccelli.

Magari si pensa di acquistarne di altri per riutilizzare la vecchia gabbia o magari si potrebbe riciclare per ottenere dei nuovi pezzi di arredamento. In questo articolo, infatti, parleremo di come riciclare la gabbia per uccelli in 3 modi originali per arredare la nostra casa.

Gabbia da allestimento

Dipende lo stile della casa, che passa dal moderno al rustico, dal classico allo shabby chic, riciclare la gabbia come pezzo di allestimento o come centrotavola rimane sempre un’ottima idea. Basta solo trovare gli abbinamenti e la vernice giusta per dare vivacità ed essere in stile con il resto della casa.

Una combinazione semplice ed elegante allo stesso tempo prevede l’uso di piante e fiori artificiali, candele e qualche nastro. Un’altra possibile decorazione è prevede l’applicazione delle applique con la forma di qualsiasi cosa si voglia. Un consiglio utile potrebbe essere quello di scegliere le applique dello stesso colore della vernice scelta per ravvivare la gabbia.

Porta piante

Un’idea carina e chic è il riciclo della gabbia come porta piante. Si possono fare tante composizioni floreali a seconda dei propri gusti da appendere o da posizionare in giardino. Ricordare di posizionare il terriccio alla base e di seguire le semplici regole del giardinaggio oppure di mettere direttamente la pianta in vaso all’interno della gabbietta.

Portacandele

Un’altra idea è quella di usare la gabbia per uccelli come porta candele. Non è necessario fare una combinazione di elementi così come abbiamo visto per la gabbia da allestimento. Le candele che vanno posizionate devono essere più o meno grandi a seconda delle dimensioni della gabbia.

Ecco come riciclare la gabbia per uccelli in 3 modi originali per arredare la nostra casa: un “fai da te” assolutamente economico e pratico.