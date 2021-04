Vanga, piccone, zappa e rastrelli vari. Se abbiamo un giardino e un orto da curare sono i nostri strumenti quotidiani. Ma, anche se ci limitiamo al balcone o al terrazzo, abbiamo bisogno di alcuni di essi. E, col tempo, ovviamente deperiscono. Allora, proviamo a pulire con successo gli attrezzi arrugginiti del giardino con questa soluzione naturale per vederli risplendere a nuova vita. Parliamo semplicemente dell’olio. E, vediamo in questo nostro articolo come manutenere al meglio gli attrezzi da giardino e farli durare più a lungo.

La ripresa dei lavori dopo l’inverno

Generalmente con l’inverno, abbiamo messo a riposo le attrezzature da giardino. Sperando di averlo fatto con cura, per non ritrovarle arrugginite o deperite. La maggior parte degli amanti del giardinaggio ha già ricominciato a lavorare, qualcuno ancora no. In alcune zone delle Alpi, infatti, c’è ancora neve. In ogni caso, la prima cosa da fare per tutti è questa. Proviamo a pulire con successo gli attrezzi arrugginiti del giardino con questa soluzione naturale, imbevendoli di olio d’oliva. Avremo così 2 risultati concreti e fondamentali:

proteggere dalla ruggine le parti metalliche;

prevenire l’attacco di tutti gli agenti potenzialmente corrosivi.

Scartavetrare il manico in legno

Se le lame e le parti metalliche sono importanti per la fase lavorativa pura, non dimentichiamo il manico in legno. L’umidità invernale e i mesi di letargo possono infatti averne compromesso la superficie. Non solo depositi di terra e sporco, ma anche qualche scheggia che può infilarsi nelle mani.

Ecco, allora che, con della semplice carta vetrata, andremo a raschiare depositi e parti pericolose. A questo punto, per proteggere il legno, consigliamo una passata sempre con l’olio, o, anche con della vaselina. Trattamento che ci permetterà di mantenere elastici i manici e proteggerli dal tempo e dall’usura. Abbiamo anche visto un sistema particolare e originale. Rivestire il manico con il nastro dei manici delle racchette da tennis. È un metodo un po’ costoso, ma decisamente funzionale e comodo per avere un manico protetto e morbido.

