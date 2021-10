Secondo gli ultimi dati ufficiali di maggio in Italia i fumatori sarebbero 11,3 milioni, di cui la maggioranza adesso sarebbero donne. 5,8 milioni di fumatrici contro 5,5 milioni di fumatori. Dati in qualche modo che hanno confermato le proiezioni degli anni precedenti che annunciavano un sorpasso delle quote rosa. Se, confermato, il dato sarebbe davvero clamoroso, perché solo 5 anni fa, le donne fumatrici erano 4,6 milioni. Gli uomini arrivavano invece quasi a 7 milioni. Dati forniti durante la Giornata Mondiale contro il tabacco. Cattive notizie per i fumatori che non consumano mai questo alimento possibile alleato per la salute, considerando i benefici di una dieta equilibrata. Secondo gli studi medici, infatti chi fuma dovrebbe controbilanciare con un’alimentazione particolarmente mirata.

Cuore e polmoni maggiormente protetti

Sappiamo bene che fumare comporterebbe eventuali e ulteriori rischi di salute a cuore e polmoni. Un recente studio danese, riportato da Fondazione Umberto Veronesi, ribadisce come alcuni alimenti particolarmente ricchi di antiossidanti sarebbero indicati contro il fumo. Lo studio è allegato al nostro articolo.

Sono state scelte quasi 60.000 persone dedite al fumo, ma anche al consumo quotidiano di alcol. Per ben 23 anni sono stati inseriti quotidianamente nella loro dieta alcuni alimenti ricchi di flavonoidi. Quegli antiossidanti potenzialmente benefici che la scienza riconosce come alleati della nostra salute. I test avrebbero dimostrato una minore propensione ad ammalarsi di alcune malattie, grazie al contributo di:

uva;

mele;

frutti di bosco;

kiwi;

tè verde.

A tal proposito, invitiamo alla lettura del perché assumere kefir e kiwi assieme a colazione.

Come ricordano però medici, studiosi e ricercatori, non dobbiamo pensare che questi frutti controbattano al 100% le sostanze nocive assunte col fumo. Non basta infatti assumere frutti di bosco e mele, ma bisognerebbe fare attività sportiva costante, allontanare lo stress, assumere una dieta equilibrata. Questo significherebbe quindi, seguendo i consigli dei dietologi, assumere tante vitamine, fibre, cereali integrali, minerali e antiossidanti.

Le curiosità del nostro Paese nel fumo

Qualcuno potrebbe a questo punto pensare che la maggior parte dei consumatori si trovi nelle grandi città come Milano e Roma. Ma se noi basiamo invece la classifica in base alla percentuale fumatori-numero di abitanti, le cose cambiano.

Secondo i dati ufficiali, infatti la percentuale più alta di fumatori per numero di abitanti spetta a due regioni apparentemente insospettabili: Abruzzo e Umbria.

