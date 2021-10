Nelle scorse settimane le posizioni di trading sul titolo erano andate in stop profit a,3,84. Oggi, il nostro Ufficio Studi torna a rivalutare questa società anche dal punto di vista grafico. Sui fondamentali il nostro giudizio infatti, è rimasto immutato.

Potrebbe essere questo un momento opportuno per ricomprare ELES che rimane sottovalutata del 100% e oltre. Facciamo prima un premessa di carattere generale.

In corso c’è probabilmente una fase direzionale rialzista per i mercati, e questo movimento potrebbe continuare almeno fino a Natale. Il Ftse Mib Future è l’indice azionario che potrebbe performare meglio nelle prossime settimane. Questo quindi, è il momento di posizionarsi su quei titoli sottovalutati e in tendenza rialzista che mostrano una buona forza relativa. Oltre a quelli segnalati ogni giorno su queste pagine, segnaliamo ELES, società che opera nel settore dei semiconduttori e capitalizza il Borsa circa 44,1 milioni di euro.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 ottobre al prezzo di 3,90 in rialzo del 3,17% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,22 e il massimo a 4,78.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value a 5,33. I nostri calcoli, effettuati tenendo conto dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano invece ad un prezzo obiettivo in area 9 euro circa.

La nostra strategia di investimento

Il segnale rialzista di ieri accompagnato da un aumento dei volumi, potrebbe aver segnato l’inizio di una nuova fase rialzista e aver confermato che si possa essere formato un bottom di periodo.

Per questo motivo ai livelli attuali si potrebbero effettuare degli acquisti.

I livelli da monitorare

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore ai 3,63 saranno possibili ulteriori rialzi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area 4,32/4,78 e poi 5,24. Un primo indizio ribassista si formerebbe invece con una chiusura giornaliera inferiore a 3,80.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Attenzione, nell’ultima giornata di contrattazione il titolo ha scambiato 60 mila pezzi e la media degli ultimi mesi è stata di circa 32 mila pezzi al giorno. Questo significa, che con bassi volumi, i prezzi potrebbero subire forti oscillazioni e rendere l’operatività rischiosa.

Si procederà per step.